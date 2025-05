Este 18 de mayo se cumplen dos décadas de la tragedia militar ocurrida en el volcán Antuco, donde 45 jóvenes conscriptos del Regimiento de Infantería N.º 17 de Los Ángeles perdieron la vida durante una marcha forzada bajo condiciones climáticas extremas.

A pesar de las alertas meteorológicas, los soldados fueron enviados sin el equipamiento adecuado, con ropa insuficiente, visibilidad nula y sin protección contra el frío.

De los más de 70 soldados que emprendieron la marcha, sólo 27 sobrevivieron. Uno de ellos fue Carlos Álvarez, quien tenía apenas 18 años cuando ingresó voluntariamente al servicio militar. Hoy, aún recuerda el horror vivido.

“Yo en algún momento igual estuve a punto de fallecer, lo único que quería era quedarme, gracias a Dios iba con un amigo del liceo y él me empezó a pegar, me empezó a retar y gracias a él yo pude continuar caminando. Le pedí disculpas a mi mamá, que me perdonaran. En mi mochila tenía una carta para ella”, relató.

Para él, aún existe una deuda pendiente: “Nos tengan presentes en alguna ceremonia, en alguna charla”.

El único condenado ahora trabaja para el Ejército

La única condena con cárcel efectiva recayó sobre el comandante del batallón, Patricio Cereceda, quien fue sentenciado a cinco años y un día, pero obtuvo libertad condicional antes de cumplir cuatro. Actualmente sigue vinculado al Ejército como expositor, situación que indigna a las familias de los fallecidos.

Angélica Monares, hermana del sargento Luis Monares, expresó su molestia: “Resulta contradictorio que por un lado queramos entender que se aprendió… pero se le da cabida al más grande responsable del error más grande”.

Desde el Ministerio de Defensa, la ministra Adriana Delpiano aseguró que la tragedia marcó un punto de inflexión en los protocolos internos. “Aquí no fallaron los monitores, fallaron las decisiones de las más altas responsabilidades”, señaló, destacando que se han mejorado las condiciones y la preparación del personal.

A 20 años del desastre, el recuerdo de los 45 soldados fallecidos sigue presente. La nieve de Antuco no solo apagó vidas jóvenes, también dejó una herida que, para muchos, aún no cierra.