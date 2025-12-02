No son solo los celulares: estos dispositivos estarán prohibidos en los colegios desde el 2026 / Wavebreakmedia

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que regula y prohíbe el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales.

Con el respaldo de una amplia mayoría y sin votos en contra, la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley.

Qué aparatos entran en la nueva categoría

Una de las enmiendas clave realizadas en el Senado fue la sustitución del concepto “medios tecnológicos de telefonía móvil” por “dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal”.

Se entenderá por esta nueva categoría aquellos medios tecnológicos que cumplen las siguientes funciones:

Efectuar telecomunicación .

. Acceder a internet para mantener interacción de telecomunicación .

para mantener . Consultar contenidos y plataformas digitales.

Además, en el segundo trámite se determinó que la educación parvularia fue eliminada de la prohibición. El texto ahora prohíbe el uso de estos dispositivos en los establecimientos que imparten educación básica y media.

Implementación y Fiscalización

La prohibición de uso de dispositivos móviles se aplicará desde el inicio del año escolar 2026.

Plazo de Actualización: Se fijó como plazo hasta el 30 de junio de 2026 para que los establecimientos actualicen sus reglamentos internos.

Se fijó como plazo hasta el para que los establecimientos actualicen sus reglamentos internos. Fiscalización: Corresponderá a la Superintendencia de Educación, a través de sus instructivos, materializar la prohibición, considerando mecanismos, condiciones y consecuencias aplicables al uso.

Además, el Ministerio de Educación deberá entregar una evaluación de la medida en 2030.