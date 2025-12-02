;

Listo para ser ley: aprueban norma que prohíbe uso de teléfonos celulares en los colegios (plazos y excepciones)

La medida se aplicará durante las actividades curriculares y se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, con excepciones específicas.

Mario Vergara

aprueban norma que prohíbe uso de teléfonos celulares en los colegios

aprueban norma que prohíbe uso de teléfonos celulares en los colegios

03:31

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales de comunicación personal en los establecimientos educacionales del país.

Con esta aprobación, la iniciativa queda lista para su promulgación como ley, buscando fomentar la concentración y mejorar la convivencia escolar.

Detalles de la prohibición y plazos de adaptación

La nueva normativa establece claramente cuándo y cómo comenzará a aplicarse la restricción en los establecimientos educacionales.

Vigencia y Aplicación

  • Inicio: La prohibición del uso de celulares en colegios se aplicará al inicio del año escolar 2026.
  • Alcance: El proyecto establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases.
  • Extensión: La medida se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo las excepciones.
  • Plazo de Adaptación: Los colegios que imparten educación parvularia, básica y media tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos e incorporar esta nueva normativa.

Revisa también:

ADN

Flexibilidad en Enseñanza Media

El nivel de Educación Media es la única etapa que tendrá una mayor flexibilidad en la aplicación de la normativa.

  • Los reglamentos de los establecimientos podrán disponer espacios, horarios o actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada.
  • Esta flexibilidad se otorga atendiendo a la autonomía progresiva de los alumnos.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad