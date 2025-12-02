Listo para ser ley: aprueban norma que prohíbe uso de teléfonos celulares en los colegios (plazos y excepciones)
La medida se aplicará durante las actividades curriculares y se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, con excepciones específicas.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales de comunicación personal en los establecimientos educacionales del país.
Con esta aprobación, la iniciativa queda lista para su promulgación como ley, buscando fomentar la concentración y mejorar la convivencia escolar.
Detalles de la prohibición y plazos de adaptación
La nueva normativa establece claramente cuándo y cómo comenzará a aplicarse la restricción en los establecimientos educacionales.
Vigencia y Aplicación
- Inicio: La prohibición del uso de celulares en colegios se aplicará al inicio del año escolar 2026.
- Alcance: El proyecto establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases.
- Extensión: La medida se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo las excepciones.
- Plazo de Adaptación: Los colegios que imparten educación parvularia, básica y media tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos e incorporar esta nueva normativa.
Flexibilidad en Enseñanza Media
El nivel de Educación Media es la única etapa que tendrá una mayor flexibilidad en la aplicación de la normativa.
- Los reglamentos de los establecimientos podrán disponer espacios, horarios o actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada.
- Esta flexibilidad se otorga atendiendo a la autonomía progresiva de los alumnos.
