Fin a las multas por TAG: lo que se sabe del proyecto de ley aprobado por la Cámara

Tras su aprobación en general, la iniciativa regresará a la Comisión de Obras Públicas para la fase de indicaciones antes de su votación final en la Sala.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Agencia Uno

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley (boletín 16346) que elimina las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas. La votación culminó con 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones. Por ser objeto de indicaciones, la propuesta legislativa volvió a su comisión técnica.

Fin a las multas excesivas: el alcance del proyecto Anti-TAG

El principal cambio aprobado se enfoca en la Ley de Tránsito. Actualmente, la norma califica como infracción grave la circulación sin el dispositivo electrónico habilitado, sancionando la acción con una multa de una UTM.

La iniciativa actúa directamente sobre esta disposición, buscando suprimir la multa establecida. Adicionalmente, se elimina la referencia a la multa por día calendario, la cual impedía aplicar más de una multa por infracciones a esta causa en un mismo día.

Deuda TAG y el debate parlamentario

Durante el debate, uno de los argumentos centrales a favor de la eliminación de la multa fue que la normativa vigente genera deudas excesivas para los conductores. Los diputados señalaron que las sanciones pueden superar en varias veces el costo original del peaje, llegando actualmente hasta los 70 mil pesos, incluso cuando el cobro del tránsito es menor.

Se argumentó que las concesionarias podrán seguir cobrando las tarifas adeudadas mediante mecanismos administrativos, sin la necesidad de sanciones económicas adicionales para los conductores.

No obstante, la iniciativa también encontró oposición. Voces en contra calificaron la propuesta como populista, advirtiendo que una obligación sin sanción “no es obligación”. Además, se expresó preocupación por el posible fomento a la evasión del pago y el impacto en el financiamiento del sistema de concesiones, considerado clave para la infraestructura vial del país.

