Aporte Familiar Permanente 2026: quiénes podrán recibir el ex Bono Marzo en su próxima edición y cómo consultar con RUT

Mira aquí la lista de requisitos del beneficio económico que llegará durante el primer semestre del próximo año.

Javier Méndez

Aporte Familiar Permanente 2026: quiénes podrán recibir el ex Bono Marzo en su próxima edición y cómo consultar con RUT

Durante el primer semestre del próximo año, el Estado entregará el Bono Marzo 2026, beneficio económico conocido oficialmente como Aporte Familiar Permanente.

El apoyo llega sagradamente todos los años y se reparte en una sola cuota a familias que cumplan algunos requisitos que establece la ley.

Este 2025 los depósitos llegaron el 17 de febrero, 3 de marzo y 17 de marzo, dependiendo el grupo. En total, más de 1 millón 800 mil familias lo recibieron.

El monto de la edición más reciente llegó a $64.574 por carga familiar o por familia y, en cifras, esto significó un desembolso de 226 mil millones de pesos en total.

Pero ojo, el monto debería ser reajustado para 2026 según el IPC.

¿Quiénes recibirán el Aporte Familiar Permanente/Bono Marzo?

La lista de beneficiarios se compone por:

  • Personas que tienen concedido el Subsidio Familiar. Reciben un aporte por cada causante del subsidio (es decir, por cada hijo o persona a su cargo).
  • Personas que tienen concedida la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas. Reciben un aporte por cada carga familiar.
  • Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Reciben un aporte por familia.

¿Cómo consultar con RUT si corresponde el Aporte Familiar Permanente?

Llegado el momento, las consultas con RUT y fecha de nacimiento se podrán realizar a través de la clásica plataforma consulta.aportefamiliar.cl.

Aquel sitio web es el único canal oficial para chequear si corresponde o no el pago del Aporte Familiar Permanente.

Así luce la plataforma para consulta por el pago del Aporte Familiar Permanente, ex Bono Marzo. / Captura

