Este lunes inician los pagos del Aguinaldo de Navidad 2025: ¿Quiénes lo reciben y cómo consultar con RUT?

Este lunes 1 de diciembre comienza el pago del Aguinaldo de Navidad 2025 en Chile. Todo consiste en un tradicional beneficio para que pensionadas y pensionados enfrenten los clásicos gastos que aparecen con la fiesta de fin de año.

El monto base subió $29.055, que aumentará en $16.415 por cada carga familiar que esté debidamente acreditada al domingo 30 de noviembre de 2025.

Según aclara ChileAtiende, el dinero no tiene ningún tipo de descuento. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

Como ha sido la tónica de años anteriores, el monto llegará automáticamente junto a la pensión del último mes del año. Pero ojo, hay que cumplir algunos requisitos establecidos por ley.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Navidad para pensionados 2025 en Chile?

El requerimiento principal es recibir una pensión:

Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Por un accidente del trabajo (Ley N° 16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

También incluye a personas beneficiarias de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley 19.129) y quienes reciben Subsidio por Discapacidad.

La fecha y forma de pago se pueden revisar con RUT pinchando aquí.