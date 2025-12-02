;

Histórico fallo en Chile: condenan por primer femicidio no íntimo en el Biobío

José Morales fue declarado culpable por el asesinato de Daniela Olate, marcando un precedente en la aplicación de la ley de género.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

02:39

La justicia chilena dictó un fallo histórico en la región del Biobío al condenar a José Morales por el femicidio no íntimo de Daniela Olate, figura legal que por primera vez se aplica en el país y que establece un precedente clave en materia de género.

El crimen ocurrió en julio del año pasado en la comuna de Florida y fue esclarecido gracias a evidencia recopilada en la investigación y la declaración inicial del acusado.

ADN

Agencia Uno

Según lo acreditado, Morales conducía por la ruta N-48 cuando decidió modificar su recorrido tras ver a Daniela sola en un paradero y ofreció llevarla.

Una vez dentro del vehículo, ingresó por caminos rurales y la atacó con un arma cortopunzante, provocándole heridas que comprometieron órganos vitales. Luego, la trasladó agonizante a un predio forestal, donde la desvistió, le causó cortes en el cuello y finalmente arrojó su cuerpo por un barranco.

ADN

Desde el Ministerio Público destacaron la relevancia del fallo. La fiscal Carla Hernández afirmó: “Creo que las y los fiscales no debemos tener susto a llamar las cosas por su nombre. El femicidio es femicidio, no es un homicidio calificado”, subrayando que esta norma está vigente desde marzo de 2020 y que, tras más de cinco años, es la primera vez que se condena bajo esta figura.

El Ministerio Público solicitó presidio perpetuo calificado, mientras que la defensa pide 18 años de cárcel, argumentando colaboración en la etapa investigativa. “Es un fallo razonable, está en línea con lo que veníamos planteando”, señaló el defensor Pablo Ardouin, quien insistió en que se consideren atenuantes por la cooperación inicial del imputado.

La audiencia para comunicar la sentencia definitiva quedó fijada para el lunes 15 de diciembre a las 15:00 horas, instancia en la que se conocerá la pena que enfrentará Morales.

