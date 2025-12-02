Electrodomésticos, TV cable e instalaciones VIP: los privilegios que se terminarán en la cárcel de Punta Peuco

Las defensas de los reos condenados en la excárcel Punta Peuco (hoy Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil) han activado diversas ofensivas judiciales para intentar frenar la reconversión del establecimiento a una cárcel común, una medida confirmada por el Presidente Gabriel Boric.

El foco de los recursos judiciales está en impedir el retiro de los privilegios y lujos que distinguen al recinto de otros penales, donde la igualdad ante la ley es el argumento principal esgrimido por Gendarmería.

Lujos: la sobredotación de electrodomésticos

El primer punto de conflicto fue el intento de Gendarmería de retirar los refrigeradores de las celdas para mejorar la eficiencia energética. Un catastro reveló la existencia de una dotación de electrodomésticos en la cárcel que dista de lo habitual en otros recintos:

Refrigeradores Personales: En un recinto con aproximadamente 140 internos, existen 105 refrigeradores , lo que significa que el 75% de la población penal cuenta con uno particular .

En un recinto con aproximadamente 140 internos, existen , lo que significa que el . Televisores y Cable: Existen 73 televisores (uno cada dos internos, aproximadamente), y algunos exceden el tamaño permitido de 32 pulgadas y cuentan con conexión a TV Cable DirectTV sin autorización documentada.

Existen (uno cada dos internos, aproximadamente), y algunos exceden el tamaño permitido de 32 pulgadas y cuentan con sin autorización documentada. Otros Lujos: Además, se contabilizan 74 calefactores, 29 hornos eléctricos, microondas y hervidores, y 10 lavadoras secadoras.

Gendarmería alertó que esta realidad genera una “evidente sobrecarga eléctrica”, informa La Tercera.

Debate sobre salud y comida

Las defensas de los reos han intentado justificar la permanencia de los refrigeradores aludiendo a razones de salud:

Argumento de la Defensa: Sostienen que los refrigeradores son necesarios para guardar la insulina de los alrededor de 40 internos diabéticos y los alimentos de tipo “enteral” que consumen cerca de 25 reclusos con enfermedades óseas .

Sostienen que los refrigeradores son necesarios para guardar la insulina de los alrededor de y los alimentos de tipo que consumen cerca de . Respuesta de Gendarmería: La entidad penitenciaria refutó el argumento, recalcando que “no es efectivo que los internos requieran de sus refrigeradores particulares para autogestionar sus cuidados de salud”, ya que las dosis de insulina no son administradas por ellos. Además, defendieron que la alimentación normal (rancho) no se encuentra en una situación precaria.

Instalaciones VIP para visitas y temor por la Gruta

El segundo punto de controversia es la readecuación de las instalaciones para visitas, que dejarán atrás los espacios VIP que los reclusos acondicionaron en los patios.

Espacios Habilitados por Reos: En un recurso de protección presentado en agosto, los reos alegan haber habilitado, a su costa, patios con toldos, pasto, árboles frutales y yerbas medicinales para almorzar, cenar y tener un lugar de encuentro social con sus visitas.

En un recurso de protección presentado en agosto, los reos alegan haber habilitado, para almorzar, cenar y tener un lugar de encuentro social con sus visitas. Temor por la Gruta: También existe inquietud por la posible destrucción de la gruta con la Virgen María, una obra de concreto que demoró dos años en su construcción y es utilizada como espacio diario de reflexión espiritual.

Ambos recursos (refrigeradores y régimen de visitas) obtuvieron inicialmente una orden de no innovar de la Corte de Apelaciones de Santiago, que frenó el retiro de los elementos. Sin embargo, la acción por los refrigeradores fue rechazada en noviembre y se encuentra en apelación ante la Corte Suprema.