“Hace un par de meses...”: Priscilla Vargas explica el motivo de su ausencia en “Tu Día” tras preocupar a televidentes

Priscilla Vargas no estuvo presente en la edición de este viernes del matinal Tu Día, lo que generó sorpresa entre los televidentes de Canal 13. Desde temprano, varios notaron que en pantalla solo aparecía José Luis Repenning, acompañado por Ana María Silva, Michelle Adam y José María del Pino.

La propia animadora aclaró su ausencia a través de un video compartido en sus redes sociales. Durante esta mañana, la periodista anunció su llegada a Buenos Aires, destino al que viajó junto a familiares para asistir a un concierto.

“Hace un par de meses compramos pasajes para ir a Buenos Aires con mi hermana, mi hija y mi sobrina”, explicó en el registro. Luego detalló una complicación que ocurrió durante su planificación del viaje: “Vamos a ir al concierto de Tini en Buenos Aires y resulta que dejamos el alojamiento para última hora, error, estaba todo colapsado por el evento”.

Finalmente, Priscilla Vargas relató que logró resolver el problema. En el video, contó que consiguieron alojamiento, traslado del hotel y todo incluido, lo que le permitirá asistir tranquilamente al concierto de la cantante argentina.

Durante este fin de semana, Tini se presentará tanto este viernes 7 como el sábado 8 de noviembre en Buenos Aires en el marco de su Futttura Tour, por lo que no habría problemas para que la periodista de Canal 13 regrese a conducir el matinal el lunes 10 de noviembre.