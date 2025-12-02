Guía “Yo Cuido y Estudio”: los tres documentos clave para congelar la carrera sin cobro de arancel

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que regula los derechos de estudiantes cuidadores, conocido como “Yo cuido y estudio”.

La propuesta, que está lista para ser promulgada como ley, promueve la corresponsabilidad y exige medidas institucionales para facilitar la continuidad formativa de quienes cumplen labores de cuidado, asegurando que nadie tenga que elegir entre cuidar y estudiar.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la iniciativa, destacando que aborda uno de los aspectos estructurales de la desigualdad de género vinculada al cuidado no remunerado.

Paso a Paso: suspensión de estudios sin cobro y plazos

Uno de los aspectos más significativos de la nueva ley es la regulación de la suspensión de estudios, la cual no generará costos para los estudiantes cuidadores:

1. ¿Quiénes Pueden Acceder al Beneficio?

Los derechos de estudiantes cuidadores aplicarán cuando la persona tenga:

Embarazo, maternidad o paternidad.

Cuidado personal de un niño o niña (edad máxima de 7 años, según el Código Civil).

Cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia.

2. Acreditación: Los 3 Documentos Clave

La condición de cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia deberá acreditarse ante las direcciones académicas de las instituciones.

Los documentos oficiales para acreditar la condición son:

Certificado del Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

Credencial del Registro del Ministerio de Desarrollo Social (para personas con discapacidad o dependencia).

(para personas con discapacidad o dependencia). Otros documentos oficiales aceptados por la institución.

3. Plazos de Suspensión y Costos

La nueva ley establece un marco claro para la suspensión de estudios:

Plazo Máximo Inicial: Dos semestres.

Dos semestres. Prórroga: Este plazo es prorrogable una vez por otros dos semestres, si se acredita nuevamente la condición.

Este plazo es por otros dos semestres, si se acredita nuevamente la condición. Costo: Durante el período de suspensión, no se cobrará arancel ni matrícula .

Durante el período de suspensión, . Beneficios Estudiantiles: Se mantendrán los beneficios estudiantiles.

Nota: Las instituciones podrán otorgar suspensiones mayores cuando existan circunstancias calificadas o casos de fuerza mayor.

Fiscalización y Privacidad

La norma también incorpora mecanismos de supervisión y resguardos a la privacidad de los estudiantes.

Reclamos: Si una institución rechaza la acreditación o deniega solicitudes de flexibilización académica, la persona afectada podrá reclamar ante la Superintendencia de Educación Superior .

Si una institución rechaza la acreditación o deniega solicitudes de flexibilización académica, la persona afectada podrá . Información Reservada: La información que las instituciones entreguen al cuerpo docente sobre estudiantes cuidadores será de carácter reservado.

La ley entrará en vigencia un año después de su promulgación, que es el plazo que tienen las instituciones para dictar sus normas internas.