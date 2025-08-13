;

Teatro Municipal de Las Condes celebra 15 años a lo grande: tendrán inédito concierto homenaje

Este espectáculo inédito reunirá a una orquesta de 30 músicos y a destacados solistas nacionales.

Juan Castillo

Teatro Municipal de Las Condes

Teatro Municipal de Las Condes

Desde su apertura en el año 2010, el Teatro Municipal de Las Condes se ha consolidado como un referente cultural a nivel nacional, con más de 900 espectáculos presentados tanto en su sala como en Espacios Públicos y más de 1,7 millones de asistentes.

Este 2025, la fundación celebra su aniversario número 15 con una programación especial que se extenderá durante todo un año a través de diversas acciones para conmemorar su historia y proyectar su futuro.

Una de las celebraciones más destacadas será el estreno del concierto “Musicales en Concierto: 15 años de historia”, que se realizará el 25 de agosto bajo la dirección del maestro Denis Kolobov.

Revisa también:

ADN

Este espectáculo inédito reunirá a una orquesta de 30 músicos y a destacados solistas nacionales como Francisca Walker, Maribel Villarroel, Amaya Forch, Felipe Castro, Francisco Dañobeitía y C-Funk, quienes revivirán las canciones más emblemáticas de los musicales que han marcado la historia del teatro, como Chicago, Cats, El Hombre de la Mancha, El Violinista en el Tejado, Cabaret y Fiebre de Sábado por la Noche, entre muchos otros.

El estreno de este concierto será también una instancia para repasar los principales hitos de estos 15 años y proyectar los desafíos futuros, con la presencia de autoridades, artistas, gestores culturales y miembros del mundo artístico nacional. Los días 29 y 30 de agosto este espectáculo se presentará en dos funciones con venta al público.

Además de este espectáculo, el teatro inaugurará el próximo 21 de agosto una exposición interactiva gratuita que invita al público a conocer su historia, sentir las emociones que provocan las artes escénicas y recorrer los distintos rincones del teatro de manera virtual.

Durante estos 15 años, el Teatro Municipal de Las Condes ha mantenido un firme compromiso con la cultura, la excelencia artística y el desarrollo de nuevos públicos, posicionándose como un espacio fundamental en la exhibición y circulación de obras de primer nivel (nacionales e internacionales) y el fomento a la creación nacional.

Hoy, inicia una nueva etapa con el foco puesto en fortalecer aún más su programación, continuar consolidando el programa “Palco Educativo” y establecer nuevas alianzas tanto nacionales como internacionales, siempre con el propósito de aportar al desarrollo cultural del país desde la innovación, la inclusión y la excelencia.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad