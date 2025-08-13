Teatro Municipal de Las Condes celebra 15 años a lo grande: tendrán inédito concierto homenaje

Desde su apertura en el año 2010, el Teatro Municipal de Las Condes se ha consolidado como un referente cultural a nivel nacional, con más de 900 espectáculos presentados tanto en su sala como en Espacios Públicos y más de 1,7 millones de asistentes.

Este 2025, la fundación celebra su aniversario número 15 con una programación especial que se extenderá durante todo un año a través de diversas acciones para conmemorar su historia y proyectar su futuro.

Una de las celebraciones más destacadas será el estreno del concierto “Musicales en Concierto: 15 años de historia”, que se realizará el 25 de agosto bajo la dirección del maestro Denis Kolobov.

Este espectáculo inédito reunirá a una orquesta de 30 músicos y a destacados solistas nacionales como Francisca Walker, Maribel Villarroel, Amaya Forch, Felipe Castro, Francisco Dañobeitía y C-Funk, quienes revivirán las canciones más emblemáticas de los musicales que han marcado la historia del teatro, como Chicago, Cats, El Hombre de la Mancha, El Violinista en el Tejado, Cabaret y Fiebre de Sábado por la Noche, entre muchos otros.

El estreno de este concierto será también una instancia para repasar los principales hitos de estos 15 años y proyectar los desafíos futuros, con la presencia de autoridades, artistas, gestores culturales y miembros del mundo artístico nacional. Los días 29 y 30 de agosto este espectáculo se presentará en dos funciones con venta al público.

Además de este espectáculo, el teatro inaugurará el próximo 21 de agosto una exposición interactiva gratuita que invita al público a conocer su historia, sentir las emociones que provocan las artes escénicas y recorrer los distintos rincones del teatro de manera virtual.

Durante estos 15 años, el Teatro Municipal de Las Condes ha mantenido un firme compromiso con la cultura, la excelencia artística y el desarrollo de nuevos públicos, posicionándose como un espacio fundamental en la exhibición y circulación de obras de primer nivel (nacionales e internacionales) y el fomento a la creación nacional.

Hoy, inicia una nueva etapa con el foco puesto en fortalecer aún más su programación, continuar consolidando el programa “Palco Educativo” y establecer nuevas alianzas tanto nacionales como internacionales, siempre con el propósito de aportar al desarrollo cultural del país desde la innovación, la inclusión y la excelencia.