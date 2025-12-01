;

VIDEO. 31 Minutos sorprende al aparecer con Chayanne en campaña navideña

La colaboración llega en uno de los años más exitosos del programa chileno a nivel internacional.

Javiera Rivera

Falabella

Falabella

Los títeres más queridos de Latinoamérica volvieron a romper internet.

Esta vez, 31 Minutos se unió nada menos que a Chayanne para protagonizar la nueva versión del clásico jingle navideño que el puertorriqueño renueva cada año y que forma parte de la campaña de Navidad de Falabella.

En el video —que ya circula ampliamente en redes sociales— Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Patana aparecen interactuando con el cantante al ritmo del conocido tema festivo.

La colaboración llega justo en una semana especial para los fanáticos, a pocos días del estreno en streaming de la segunda película de la serie, “31 Minutos: Calurosa Navidad”, disponible exclusivamente en Prime Video.

Revisa también

ADN

El éxito del jingle se suma a un 2025 brillante para el programa chileno. Tras su aplaudido paso por el Tiny Desk de NPR —donde el concierto se viralizó en toda Latinoamérica—, la troupe de títeres ha consolidado un alcance internacional que no deja de crecer.

Y por si el año no estuviera lo suficientemente cargado de hitos, el equipo ya prepara una nueva tanda de conciertos con su show “Radio Guaripolo 2”, prometiendo más música, humor absurdo y caos controlado para sus seguidores.

Revisa el video:

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad