Los títeres más queridos de Latinoamérica volvieron a romper internet.

Esta vez, 31 Minutos se unió nada menos que a Chayanne para protagonizar la nueva versión del clásico jingle navideño que el puertorriqueño renueva cada año y que forma parte de la campaña de Navidad de Falabella.

En el video —que ya circula ampliamente en redes sociales— Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Patana aparecen interactuando con el cantante al ritmo del conocido tema festivo.

La colaboración llega justo en una semana especial para los fanáticos, a pocos días del estreno en streaming de la segunda película de la serie, “31 Minutos: Calurosa Navidad”, disponible exclusivamente en Prime Video.

El éxito del jingle se suma a un 2025 brillante para el programa chileno. Tras su aplaudido paso por el Tiny Desk de NPR —donde el concierto se viralizó en toda Latinoamérica—, la troupe de títeres ha consolidado un alcance internacional que no deja de crecer.

Y por si el año no estuviera lo suficientemente cargado de hitos, el equipo ya prepara una nueva tanda de conciertos con su show “Radio Guaripolo 2”, prometiendo más música, humor absurdo y caos controlado para sus seguidores.

Revisa el video: