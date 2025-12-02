;

GOPE Ñuble ubica y extrae cuerpos de dos personas extraviadas en el embalse Coihueco

Carabineros, con apoyo de un robot de búsqueda subacuática, concretó el hallazgo de los dos cuerpos, de 40 y 13 años, tras tres jornadas de intensa labor colaborativa.

Mario Vergara

Nicolás Medina

GOPE Ñuble ubica y extrae cuerpos de dos personas extraviadas en el embalse Coihueco

Carabineros del GOPE Ñuble, con el apoyo de tecnología especializada, logró ubicar y extraer los cuerpos de dos personas que se encontraban extraviadas desde el pasado domingo en el Embalse de Coihueco. El hallazgo y la extracción se concretaron cerca de las 16:00 horas de este martes.

El personal especializado de Carabineros Ñuble inició diligencias de rastreo el mismo domingo por la tarde, en coordinación con el Ministerio Público. Los extraviados, de 40 y 13 años, habían sido vistos por última vez en el sector del embalse.

Trabajo colaborativo y tecnología

La General Loreto Osses Coloma, Jefa de Zona de Carabineros Ñuble, destacó la prontitud del despliegue: “Como Carabineros desplegamos de forma inmediata los recursos humanos y logísticos para encontrar a estas personas y así, de alguna forma dar tranquilidad a sus familias”.

Revisa también:

ADN

El éxito de la ubicación en “breve tiempo” fue atribuido al refuerzo de las capacidades profesionales del GOPE con el apoyo del robot de búsqueda subacuática.

El operativo fue un trabajo colaborativo intenso que se extendió por tres jornadas e incluyó a múltiples instituciones y especialistas:

  • Especialistas del Gersa de Quillón y Coihueco.
  • Bomberos de Coihueco.
  • Policía de Investigaciones (PDI).
  • Apoyo de aeronaves no pilotadas del municipio de Coihueco y expertos en buceo de otras regiones.

La General Osses agregó que las diligencias de investigación para determinar las causas de este trágico hecho que enluta a Ñuble estarán a cargo de la Brigada de Homicidios.

Ahora el Servicio Médico Legal deberá corroborar la identidad de los cuerpos hallados en el Embalse.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad