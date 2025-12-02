GOPE Ñuble ubica y extrae cuerpos de dos personas extraviadas en el embalse Coihueco

Carabineros del GOPE Ñuble, con el apoyo de tecnología especializada, logró ubicar y extraer los cuerpos de dos personas que se encontraban extraviadas desde el pasado domingo en el Embalse de Coihueco. El hallazgo y la extracción se concretaron cerca de las 16:00 horas de este martes.

El personal especializado de Carabineros Ñuble inició diligencias de rastreo el mismo domingo por la tarde, en coordinación con el Ministerio Público. Los extraviados, de 40 y 13 años, habían sido vistos por última vez en el sector del embalse.

Trabajo colaborativo y tecnología

La General Loreto Osses Coloma, Jefa de Zona de Carabineros Ñuble, destacó la prontitud del despliegue: “Como Carabineros desplegamos de forma inmediata los recursos humanos y logísticos para encontrar a estas personas y así, de alguna forma dar tranquilidad a sus familias”.

El éxito de la ubicación en “breve tiempo” fue atribuido al refuerzo de las capacidades profesionales del GOPE con el apoyo del robot de búsqueda subacuática.

El operativo fue un trabajo colaborativo intenso que se extendió por tres jornadas e incluyó a múltiples instituciones y especialistas:

Especialistas del Gersa de Quillón y Coihueco .

. Bomberos de Coihueco.

de Coihueco. Policía de Investigaciones (PDI) .

. Apoyo de aeronaves no pilotadas del municipio de Coihueco y expertos en buceo de otras regiones.

La General Osses agregó que las diligencias de investigación para determinar las causas de este trágico hecho que enluta a Ñuble estarán a cargo de la Brigada de Homicidios.

Ahora el Servicio Médico Legal deberá corroborar la identidad de los cuerpos hallados en el Embalse.