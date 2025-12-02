Desinformación viral: video de éxodo migratorio atribuido a Kast es en realidad de México

Un video que muestra a una multitud de personas marchando por una carretera se ha viralizado en redes sociales, siendo compartido más de 800 veces con la falsa afirmación de que refleja un éxodo de inmigrantes irregulares abandonando Chile a raíz de las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano)“.

Los mensajes virales, que incluyen la etiqueta “#ChaoIlegales”, sugieren que el peso de las palabras de Kast ha provocado la huida de los migrantes, quienes se dirigieron a las zonas fronterizas para salir del país.

Ampliar

Origen Real: caravana en tapachula, México

Sin embargo, la verificación de la AFP Factual confirmó que las imágenes no corresponden a la frontera norte de Chile con Perú.

Identificación: El video viral incluye la marca de agua de una cuenta de TikTok llamada “@noticiasfronterasur” . Una revisión del perfil permitió hallar el video original publicado el 6 de octubre de 2025 , antes de la primera vuelta electoral chilena.

El video viral incluye la marca de agua de una cuenta de TikTok llamada . Una revisión del perfil permitió hallar el video original publicado el , antes de la primera vuelta electoral chilena. Contexto Geográfico: El portal confirmó a AFP Factual la autoría y señaló que la secuencia corresponde a la Carretera Federal 200 en Tapachula, Chiapas, México , cerca de la frontera con Guatemala.

El portal confirmó a AFP Factual la autoría y señaló que la secuencia corresponde a la , cerca de la frontera con Guatemala. Propósito: La caravana de migrantes partió de esa localidad en octubre de 2025 en dirección a la Ciudad de México, buscando la regularización de sus documentos.

Ampliar

Declaraciones de Kast y contexto fronterizo

El candidato republicano, que disputará la Presidencia con la oficialista Jeannette Jara en el balotaje del 14 de diciembre, advirtió el 20 de noviembre en su cuenta de X que a los migrantes irregulares “les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente” o serían expulsados en un eventual gobierno suyo.

Aunque a fines de noviembre sí se constató que decenas de migrantes llegaron a Arica para abandonar el país por el norte, las imágenes difundidas por las publicaciones virales no corresponden a dicho suceso.

Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.