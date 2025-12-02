Femicidio frustrado en el Biobío: militar (r) le disparó a su esposa de 78 años y luego se suicidó

Durante esta jornada, un militar (r) de 73 años se quitó la vida luego de intentar asesinar a su esposa de 78 años en Concepción, región del Biobío.

El hecho ocurrió en el inmueble del matrimonio, ubicado en el sector de calle Noguén, en horas de la mañana de este martes.

El hombre, un militar en retiro, disparó en contra de la mujer, y tras la llegada de Carabineros al domicilio, se parapetó en su hogar.

Tras el ataque con disparo en contra de su esposa, el hombre de 73 años decidió atentar contra su vida, mientas que la mujer fue trasladada a un recinto aistencial.

Paulina Stuardo, seremi de Seguridad de la región del Biobío, señaló que “en este caso en particular no teníamos denuncias ni había cautelares respecto de la situación, aun cuando la víctima señala que esto venía siendo una escalada de violencia“.

“Carabineros de Chile no contaba con denuncias en este sentido, y tampoco con medidas cautelares que estuvieran en vigencia”, agregó.

En ese sentido, la representante del Gobierno hizo un llamado denunciar en este tipo de casos.