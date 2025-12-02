;

Femicidio frustrado en el Biobío: militar (r) le disparó a su esposa de 78 años y luego se suicidó

El hombre se parapetó una vez concurrió Carabineros, autoinfligiéndose un disparo y falleciendo en el lugar.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Durante esta jornada, un militar (r) de 73 años se quitó la vida luego de intentar asesinar a su esposa de 78 años en Concepción, región del Biobío.

El hecho ocurrió en el inmueble del matrimonio, ubicado en el sector de calle Noguén, en horas de la mañana de este martes.

El hombre, un militar en retiro, disparó en contra de la mujer, y tras la llegada de Carabineros al domicilio, se parapetó en su hogar.

Revisa también:

ADN

Tras el ataque con disparo en contra de su esposa, el hombre de 73 años decidió atentar contra su vida, mientas que la mujer fue trasladada a un recinto aistencial.

Paulina Stuardo, seremi de Seguridad de la región del Biobío, señaló que “en este caso en particular no teníamos denuncias ni había cautelares respecto de la situación, aun cuando la víctima señala que esto venía siendo una escalada de violencia“.

Carabineros de Chile no contaba con denuncias en este sentido, y tampoco con medidas cautelares que estuvieran en vigencia”, agregó.

En ese sentido, la representante del Gobierno hizo un llamado denunciar en este tipo de casos.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad