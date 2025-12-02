Funcionarios de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond detuvieron a un hombre que, estando desnudo y en estado de ebriedad, atacaba vehículos en la Ruta CH-255, camino hacia Punta Arenas, cerca de San Gregorio, en la región de Magallanes.

El hecho ocurrió durante el último fin de semana de noviembre, donde el sujeto, de nacionalidad chilena, causó disturbios y le rompió el parabrisas a un auto proveniente de Argentina, mientras que en otro se subió al capot.

Víctimas relataron que el exhibicionista se tiraba “sobre el asfalto o encima de los autos” para su paso por la ruta.

El sujeto atacó y molestó a varios vehículos de forma agresiva, por lo que será imputado por el delito de daños, según consigna Prensa Austral.

El mencionado medio detalla que el sujeto fue trasladado hasta un recinto asistencial de Punta Arenas para constatar lesiones tras su detención.