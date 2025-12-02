En el marco de su visita a Chile para el Chile Conference 2025, el psicólogo y creador de contenido mexicano Farid Dieck conversó con Radio ADN sobre cómo enfrentar un proceso de duelo, apuntando a una reflexión que cuestiona la manera en que la sociedad entiende la pérdida.

“Es una experiencia profunda, también dolorosa”, afirmó el influencer que tiene más de 46 millones de seguidores en sus redes sociales.

Dieck explicó que hoy predomina una lógica que empuja a reemplazar lo perdido. “Estamos condicionados a tratar de llenar esos vacíos comprando, teniendo, como si pudiéramos sustituir o llenar ese hueco”, advirtió, agregando que esta tendencia está “contaminada por la lógica del consumo”.

“Ese vacío también puede ser creador”

Para el especialista, el duelo no consiste en reemplazar, sino en asumir la ausencia. “Para mí, el duelo es la consumación, la aceptación de que algo se ha perdido y no puede salir nada de ese vacío”, sostuvo.

Aun así, reconoció que ese espacio abierto tras la pérdida puede transformarse: “Ese vacío, o el borde de esa falta que no se cierra, también puede ser creadora”.

Dieck añadió que esa incapacidad, a veces “nos mueve a escribir textos, a hacer cosas que den tributo a eso que perdimos”, dijo. Por ello, recomendó que, cuando la persona se sienta lista, explore “qué puede hacer con esa pérdida, con ese vacío que va a tener que integrar en su vida”.