Chile crecería 2,4% en 2025, según la OCDE: inflación convergería al 3% a fines de 2026

La OCDE publicó este martes su nuevo informe económico y situó a Chile con una expansión del 2,4% en 2025, mientras que el crecimiento para 2026 y 2027 bajaría ligeramente a 2,2%.

En concreto, el organismo señaló que el desempeño estará marcado por la demanda interna, favorecida por “condiciones financieras positivas que apoyan el consumo”.

El reporte plantea que el consumo seguirá creciendo, aunque a un ritmo menor, apoyado por “el aumento de los ingresos reales y el empleo”.

Por su parte, la inversión, en tanto, “se moderará, pero se mantendrá sólida”. Desde 2026, la OCDE espera que las exportaciones netas vuelvan a aportar de manera relevante al crecimiento.

En materia fiscal, el organismo llamó a mantener la consolidación para evitar presiones sobre la deuda pública. Según el documento, “Chile necesita fortalecer los ingresos y mejorar aún más la eficiencia del gasto público, incluyendo revisiones del gasto, limitar el crecimiento del gasto corriente y ampliar la base tributaria”.

La inflación

Sobre la evolución de los precios, la OCDE proyectó que la inflación continuará retrocediendo y convergerá al 3% anual hacia finales de 2026. En el informe se señala que “se espera que la inflación general continúe disminuyendo, convergiendo hacia la meta del 3% en 2026”.

El organismo añadió que la pertenencia de Chile al CPTPP y los aranceles efectivos relativamente bajos en Estados Unidos podrían abrir oportunidades para las exportaciones en un escenario de mayores tensiones comerciales.

Finalmente, advirtió riesgos a la baja vinculados a una demanda internacional de metales más débil, retrasos en proyectos mineros, condiciones financieras globales más exigentes, un peso más depreciado y mayores costos de la energía, factores que podrían afectar tanto el crecimiento como la inflación.