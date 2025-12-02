;

Chile crecería 2,4% en 2025, según la OCDE: inflación convergería al 3% a fines de 2026

El organismo proyectó que el impulso vendrá de la demanda interna y que las exportaciones tomarán más protagonismo desde 2026. También pidió reforzar la disciplina fiscal para contener la deuda.

Cristóbal Álvarez

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial / tifonimages

La OCDE publicó este martes su nuevo informe económico y situó a Chile con una expansión del 2,4% en 2025, mientras que el crecimiento para 2026 y 2027 bajaría ligeramente a 2,2%.

En concreto, el organismo señaló que el desempeño estará marcado por la demanda interna, favorecida por “condiciones financieras positivas que apoyan el consumo”.

El reporte plantea que el consumo seguirá creciendo, aunque a un ritmo menor, apoyado por “el aumento de los ingresos reales y el empleo”.

Revisa también:

ADN

Por su parte, la inversión, en tanto, “se moderará, pero se mantendrá sólida”. Desde 2026, la OCDE espera que las exportaciones netas vuelvan a aportar de manera relevante al crecimiento.

En materia fiscal, el organismo llamó a mantener la consolidación para evitar presiones sobre la deuda pública. Según el documento, “Chile necesita fortalecer los ingresos y mejorar aún más la eficiencia del gasto público, incluyendo revisiones del gasto, limitar el crecimiento del gasto corriente y ampliar la base tributaria”.

La inflación

Sobre la evolución de los precios, la OCDE proyectó que la inflación continuará retrocediendo y convergerá al 3% anual hacia finales de 2026. En el informe se señala que “se espera que la inflación general continúe disminuyendo, convergiendo hacia la meta del 3% en 2026”.

El organismo añadió que la pertenencia de Chile al CPTPP y los aranceles efectivos relativamente bajos en Estados Unidos podrían abrir oportunidades para las exportaciones en un escenario de mayores tensiones comerciales.

Finalmente, advirtió riesgos a la baja vinculados a una demanda internacional de metales más débil, retrasos en proyectos mineros, condiciones financieras globales más exigentes, un peso más depreciado y mayores costos de la energía, factores que podrían afectar tanto el crecimiento como la inflación.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad