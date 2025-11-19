;

Juicio del caso Gatica entra en receta final: las claves del juicio entre el diputado electo y el ex carabinero acusado de cegarlo

Más de un año de audiencias termina con versiones enfrentadas: Fiscalía asegura responsabilidad directa, mientras la defensa acusa falta de pruebas y señala a un nuevo sospechoso.

El juicio contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de las lesiones que dejaron ciego al hoy diputado electo Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019, entró oficialmente en su recta final.

Tras más de un año de audiencias, la defensa concluyó este martes la presentación de pruebas, dejando el camino despejado para los alegatos de clausura, fijados para el 2 de diciembre. El veredicto será entregado el 9 de enero de 2026.

12 de noviembre de 2025/PROVIDENCIA El candidato presidencial Johannes Kaiser junto a Claudio Crespo, teniente coronel en retiro e imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, realiza su discurso en el cierre de su campaña, en la comuna de Providencia. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante el proceso, los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledesma buscaron acreditar que Crespo realizó los disparos de perdigones que impactaron a Gatica en ambos ojos. La declaración de la propia víctima, entregada en agosto, fue uno de los momentos más relevantes de la etapa probatoria.

La defensa, por su parte, apuntó al capitán José Cárdenas como posible autor, argumentando similitudes físicas y peritajes que —según afirmaron— contradicen la versión del Ministerio Público. “La fiscalía no presentó ninguna prueba que acreditara que fue Crespo quien disparó”, sostuvo su abogado Pedro Orthusteguy.

El caso volvió a instalar a Crespo en la agenda pública esta semana, luego de que asistiera al cierre de campaña del candidato presidencial libertario Johannes Kaiser en el Puente del Arzobispo.

En el acto —marcado por consignas contra el PC, simbología pinochetista y gritos de “Kaiser sí, otro no”— el exoficial apareció entre los asistentes, convirtiéndose en una de las presencias más comentadas del evento.

Mientras avanza el juicio, Gatica inició una exitosa carrera política, siendo electo diputado con la primera mayoría del Distrito 8. Consultado por el proceso, afirmó que mantiene su confianza en la labor de la justicia: “Tengo la convicción y la esperanza de que se hará justicia. El juicio dejó en evidencia la responsabilidad del acusado”.

Desde la Fiscalía señalaron que todas las conclusiones serán expuestas formalmente en los alegatos finales, donde se presentará la interpretación definitiva sobre más de un año de pruebas, testimonios y peritajes.

