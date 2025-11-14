Alerta en Asia: por qué crece la tensión entre Japón y China y qué papel juega Taiwán / Wong Yu Liang

Japón salió a aclarar su postura sobre Taiwán y aseguró que su posición oficial “no ha cambiado”, luego de que los dichos de la primera ministra, Sanae Takaichi, sobre una eventual respuesta militar ante un ataque chino generaran tensión diplomática con Beijing.

El jefe del Gabinete, Minoru Kihara, señaló que la política exterior continúa alineada con el Comunicado Conjunto Japón-China de 1972 y recalcó ante la prensa que “la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son importantes no solo para la seguridad de Japón, sino también para la estabilidad de la comunidad internacional”.

Las declaraciones se produjeron después de que el régimen chino convocara al embajador japonés en Beijing. El vicecanciller Sun Weidong presentó una protesta formal por los dichos de Takaichi en el Parlamento, donde afirmó que un ataque contra Taipéi podría justificar el envío de tropas japonesas bajo el principio de “autodefensa colectiva”.

China exigió a Tokio retractarse de lo que calificó como “comentarios incorrectos” e insistió, a través de un comunicado, en que “si alguien se atreve a intervenir en la causa de la unificación de China, la respuesta será contundente”.

Los detalles

El clima se tensionó aún más tras las reacciones públicas de figuras vinculadas al aparato comunicacional chino. El exeditor jefe del tabloide estatal Global Times, Hu Xijin, publicó un mensaje en la red social X haciéndose eco de las advertencias del diplomático Xue, donde escribió: “La espada de guerra china para decapitar invasores está afilada como una navaja”.

Takaichi respondió que no retirará sus declaraciones y defendió que su posición se ajusta a precedentes de seguridad nacional, aunque se comprometió a evitar futuras referencias directas a escenarios militares. La primera ministra es reconocida por su postura crítica hacia Beijing, sus visitas al santuario de Yasukuni y su respaldo a estrechar la cooperación en seguridad con Taiwán.

El canciller japonés, Toshimitsu Motegi, llamó a China a “gestionar la situación con responsabilidad” para evitar un deterioro de las relaciones bilaterales, en declaraciones realizadas desde Canadá durante reuniones del G7.

En paralelo, Estados Unidos aprobó la venta de repuestos y equipos de mantenimiento para aeronaves militares de Taiwán. El escenario ocurre mientras Japón mantiene vigente la legislación de seguridad aprobada en 2015, que permite ejercer la “autodefensa colectiva” cuando exista un riesgo claro para la existencia del país.

Todo esto, debido a que Beijing sostiene que la isla forma parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la unificación.