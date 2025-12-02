;

Amigo de Will Smith demanda a Jada Pinkett por amenazas: la mujer le advirtió que podía terminar “desapareciendo o recibiendo una bala”

La relación entre ambos se quebró tras el episodio en los Oscar 2022.

Jada Pinkett Smith vuelve a estar en el centro de una polémica en el mundo del espectáculo a nivel internacional. Como era de esperarse, Will Smith está involucrado en medio este hecho que ya está dando mucho de qué hablar.

Bilaal Salaam, amigo y exsocio del actor, demandó a Jada exigiendo $3 millones de dólares por supuestas amenazas y presiones recibidas tras un altercado en 2021 durante una celebración privada de cumpleaños de Smith.​

El incidente ocurrió en una fiesta íntima donde, según la demanda, Pinkett se mostró agresiva verbalmente hacia Salaam junto a siete personas de su entorno. Esto, según informó People.

Bilaal relata en el documento que la actriz le advirtió que “si seguía ‘contando asuntos personales’, terminaría desapareciendo o recibiendo una bala”. Posteriormente, le exigieron firmar un acuerdo de confidencialidad bajo amenaza de consecuencias graves.​

La relación entre ambas partes se rompió definitivamente después del golpe de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar de 2022, un evento que tuvo un sinfín de repercusiones en diversas aristas.

“El demandante se negó a realizar tareas que consideraba ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras, alegando que su conciencia no le permitiría involucrarse en ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosas”, detalla el escrito judicial.

Esta decisión desencadenó una serie de intimidaciones continuas por parte de la actriz y sus allegados, quebrando su relación a tal punto de llegar a un momento cúlmine donde ya se hizo insostenible.

Daños alegados y contexto previo

Salaam vincula las acciones de Pinkett Smith a su revelación en una entrevista sobre haber presenciado relaciones sexuales entre ella y el actor Duane Martin, afirmación que la involucrada ha rechazado calificándola de “ridícula”.

La demanda describe impactos severos: pérdidas económicas, deterioro de su imagen pública, afectaciones a su salud física y mental, además de un colapso en su vida personal y trayectoria profesional. Estas presiones habrían persistido mediante intentos de soborno y represión para silenciarlo.

