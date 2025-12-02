Amigo de Will Smith demanda a Jada Pinkett por amenazas: la mujer le advirtió que podía terminar “desapareciendo o recibiendo una bala”
La relación entre ambos se quebró tras el episodio en los Oscar 2022.
Jada Pinkett Smith vuelve a estar en el centro de una polémica en el mundo del espectáculo a nivel internacional. Como era de esperarse, Will Smith está involucrado en medio este hecho que ya está dando mucho de qué hablar.
Bilaal Salaam, amigo y exsocio del actor, demandó a Jada exigiendo $3 millones de dólares por supuestas amenazas y presiones recibidas tras un altercado en 2021 durante una celebración privada de cumpleaños de Smith.
El incidente ocurrió en una fiesta íntima donde, según la demanda, Pinkett se mostró agresiva verbalmente hacia Salaam junto a siete personas de su entorno. Esto, según informó People.
Bilaal relata en el documento que la actriz le advirtió que “si seguía ‘contando asuntos personales’, terminaría desapareciendo o recibiendo una bala”. Posteriormente, le exigieron firmar un acuerdo de confidencialidad bajo amenaza de consecuencias graves.
Revisa también:
La relación entre ambas partes se rompió definitivamente después del golpe de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar de 2022, un evento que tuvo un sinfín de repercusiones en diversas aristas.
“El demandante se negó a realizar tareas que consideraba ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras, alegando que su conciencia no le permitiría involucrarse en ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosas”, detalla el escrito judicial.
Esta decisión desencadenó una serie de intimidaciones continuas por parte de la actriz y sus allegados, quebrando su relación a tal punto de llegar a un momento cúlmine donde ya se hizo insostenible.
Daños alegados y contexto previo
Salaam vincula las acciones de Pinkett Smith a su revelación en una entrevista sobre haber presenciado relaciones sexuales entre ella y el actor Duane Martin, afirmación que la involucrada ha rechazado calificándola de “ridícula”.
La demanda describe impactos severos: pérdidas económicas, deterioro de su imagen pública, afectaciones a su salud física y mental, además de un colapso en su vida personal y trayectoria profesional. Estas presiones habrían persistido mediante intentos de soborno y represión para silenciarlo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.