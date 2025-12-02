;

Le gustaba conducir sin manos: muere joven influencer tras horrible accidente en moto

La creadora de contenido era conocida como Bikergirl en las redes sociales. Tenía 25 años.

Javier Méndez

Le gustaba conducir sin manos: muere joven influencer tras horrible accidente en moto

Le gustaba conducir sin manos: muere joven influencer tras horrible accidente en moto / Capturas

Pena en redes sociales. Karen Sofía Quiroz Ramírez, una influencer colombiana conocida como “Bikergirl”, murió a los 25 años tras un violento accidente de tránsito ocurrido el miércoles 26 de noviembre en su país natal.

La joven acumulaba más de 70 mil seguidores entre Instagram y TikTok, donde solía compartir videos conduciendo su motocicleta. Según las autoridades, el incidente ocurrió cerca de las 21:40 horas.

De acuerdo con los primeros antecedentes, habría intentado pasar entre un automóvil y un tractocamión, maniobra en la que perdió el control y cayó a la vía.

Revisa también:

ADN

Una vez en el suelo, la joven fue arrollada por el camión, lo que provocó su muerte en el lugar. Varias personas intentaron prestarle ayuda, pero no sirvió de nada.

La Fiscalía colombiana ya abrió una investigación para esclarecer completamente lo ocurrido, revisar cámaras de seguridad y determinar posibles conductores responsables.

La influencer había publicado un video el mismo día del accidente, mostrando su motocicleta Suzuki Gixxer mientras la lavaba. En los comentarios, decenas de seguidores expresaron su sorpresa y tristeza tras conocerse la inesperada actualización.

En algunos clips Sofía conducía sin manos y, en ocasiones, solo con ropa interior, sin ninguna prenda que protegiera su torso.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad