Le gustaba conducir sin manos: muere joven influencer tras horrible accidente en moto / Capturas

Pena en redes sociales. Karen Sofía Quiroz Ramírez, una influencer colombiana conocida como “Bikergirl”, murió a los 25 años tras un violento accidente de tránsito ocurrido el miércoles 26 de noviembre en su país natal.

La joven acumulaba más de 70 mil seguidores entre Instagram y TikTok, donde solía compartir videos conduciendo su motocicleta. Según las autoridades, el incidente ocurrió cerca de las 21:40 horas.

De acuerdo con los primeros antecedentes, habría intentado pasar entre un automóvil y un tractocamión, maniobra en la que perdió el control y cayó a la vía.

Una vez en el suelo, la joven fue arrollada por el camión, lo que provocó su muerte en el lugar. Varias personas intentaron prestarle ayuda, pero no sirvió de nada.

La Fiscalía colombiana ya abrió una investigación para esclarecer completamente lo ocurrido, revisar cámaras de seguridad y determinar posibles conductores responsables.

La influencer había publicado un video el mismo día del accidente, mostrando su motocicleta Suzuki Gixxer mientras la lavaba. En los comentarios, decenas de seguidores expresaron su sorpresa y tristeza tras conocerse la inesperada actualización.

En algunos clips Sofía conducía sin manos y, en ocasiones, solo con ropa interior, sin ninguna prenda que protegiera su torso.