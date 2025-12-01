Dolor en las redes: muere marido de reconocida influencer, semanas después de celebrar su primer aniversario

Jamie Gill, pareja de la creadora de contenido Niamh Cullen, falleció el jueves 27 de noviembre en el St. Francis Hospice de Dublín, apenas semanas después de conmemorar su primer aniversario de bodas.

El hombre de 33 años luchó intensamente contra un cáncer diagnosticado poco después de su matrimonio en Italia, un hecho que ha generado una ola de solidaridad en redes sociales.​

La pareja contrajo matrimonio el 8 de noviembre de 2024 en Borgo Di Tragliata, Italia, rodeados de familiares y amigos tras más de ocho años de relación y un compromiso en 2022.

Sin embargo, al tercer día de la celebración, Gill comenzó a presentar síntomas graves que obligaron a 10 días de hospitalización, cancelando su luna de miel en Roma.

De regreso en Irlanda, una cirugía previa a Navidad reveló un tumor maligno, marcando el inicio de un calvario con diez rondas de quimioterapia, complicaciones como neumonía y sepsis, y la reaparición de la enfermedad.​

Cullen compartió con crudeza el proceso en sus plataformas, destacando: “En un instante nuestro mundo se derrumbó, pero nos mantuvimos fuertes”.

Su honestidad conmovió a miles, que respondieron con apoyo constante ante los ingresos hospitalarios y el agotamiento físico y emocional.​

Homenaje en redes sociales

Al dar a conocer la muerte de Gill, la influencer publicó en Instagram un emotivo tributo: “Ha sucedido lo inimaginable. Nuestra peor pesadilla. Nos han arrebatado a mi hermoso esposo. La luz de mi vida”.

Acompañó el mensaje con un video de momentos felices y escribió: “Te amo infinitamente, no solo ahora, sino eternamente”, junto a fotos que evocan su complicidad y risas compartidas.​

“¿Por qué tú, por qué nosotros? Lo único que hacíamos era divertirnos muchísimo y adorarnos. Me siento vacía”, reflexionó en sus historias. Figuras como el influencer James Kavanagh lo recordaron como “un absoluto encanto de persona” que inspiraba a todos con su entusiasmo.​

Funeral y apoyo familiar

La ceremonia fúnebre por Jamie Gill está programada para el martes 2 de diciembre en Dublín, con Cullen acompañada por su madre Barbara, su padre Hugh y sus dos hermanos.

El obituario familiar resalta: “Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas tras la prematura pérdida de un esposo amado, un hijo querido y un hermano fantástico”, subrayando el impacto en su círculo cercano.