Alerta Roja en Limache: incendio avanza hacia viviendas y obliga a evacuaciones

Cuatro incendios forestales mantienen desplegados a los equipos de emergencia en la región de Valparaíso durante esta jornada, siendo Limache el punto más crítico debido a la cercanía del fuego con zonas habitadas.

El siniestro, denominado Los Laureles 4, motivó una evacuación preventiva mediante mensajería SAE y llevó a Senapred a decretar Alerta Roja para la comuna.

En la zona, el incendio, que ya ha consumido cerca de tres hectáreas de vegetación, está “en combate” y continúa avanzando favorecido por las altas temperaturas y el fuerte viento.

En el lugar trabajan Bomberos de Limache, Villa Alemana y Quillota, además de brigadas de CONAF, apoyo municipal y dos aeronaves. La prioridad es frenar el avance hacia las viviendas, donde vecinos fueron instruidos a evacuar por precaución.

En paralelo, otras tres emergencias forestales están siendo atendidas en la región. En Cartagena y El Tabo, dos focos mantienen ocupados a bomberos y brigadistas, aunque por ahora no representan peligro para viviendas.

Sin embargo, las ráfagas de viento han dificultado las labores de control. En La Calera, un incendio que generó preocupación durante la mañana disminuyó su intensidad y no amenaza zonas residenciales.

Senapre informó que la declaración de Alerta Roja para Limache permite la movilización de todos los recursos disponibles del sistema de protección civil para reforzar el combate del fuego. Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Luciano Valenzuela y el delegado presidencial provincial, se mantienen en terreno coordinando las acciones.