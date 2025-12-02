Candidato presidencial peruano sufre ataque a balazos mientras viajaba en Lima

El precandidato presidencial peruano Rafael Belaúnde Llosa, líder del Partido Libertad Popular, fue blanco de un violento ataque armado este martes mientras se trasladaba en un vehículo en la zona sur de Lima.

Según información policial, los disparos fueron efectuados por sujetos que circulaban en moto y que abrieron fuego directamente contra el parabrisas del auto en el que Belaúnde viajaba junto a su chofer. El ataque ocurrió en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, explicó que, aunque en redes sociales circularon imágenes del candidato con sangre en la camisa y el rostro, se trataría de lesiones superficiales generadas por esquirlas del vidrio fracturado y no por heridas de bala.

Belaúnde Llosa, de 50 años y nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, declaró que no había recibido amenazas previas ni advertencias de extorsión. Tras el incidente, presentó la denuncia correspondiente en la comisaría del sector y colaboró con las diligencias iniciales del Ministerio Público.

El partido Libertad Popular calificó el hecho como un “grave atentado” y pidió acelerar las investigaciones. Su compañero de fórmula, el exprimer ministro Pedro Cateriano, quien también viajaba en el vehículo, aseguró que ninguno de los ocupantes fue alcanzado y que el hecho “marca un inicio de campaña extremadamente preocupante”.