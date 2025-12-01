Trump confirma llamada con Maduro en medio de amenazas de invasión: “No diría que salió bien ni mal”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo que habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien lo acusa de usar la lucha antidrogas como pretexto para desplegar importantes recursos militares en el Caribe con el objetivo de derrocarlo.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica ”, declaró el presidente estadounidense a periodistas sobre la conversación que mantuvo con Maduro, de la cual el diario The New York Times fue el primero en informar.

Trump intensificó drásticamente sus amenazas contra Venezuela este fin de semana al advertir el sábado que el espacio aéreo de ese país debería considerarse “cerrado”.

Aunque no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, el magnate dijo en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”.

Le ofrecimos “irse a Rusia”

Washington afirma que Maduro encabeza un supuesto cártel de la droga. Entre las fuerzas que ha desplegado desde septiembre se encuentra el portaaviones más grande del mundo, lo cual ha aumentado las tensiones con Caracas.

“Le dimos a Maduro la oportunidad de irse”, dijo este domingo a CNN el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense. “Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país”.

Al ser preguntado si Trump planeaba atacar a Venezuela, el senador de Oklahoma respondió: “No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas”.

Denuncia ante OACI

Por su parte, el Gobierno de Venezuela denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la “violación de su soberanía”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera en un mensaje que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano, informó el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

“El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional, las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio”, indicó el ministro en un comunicado publicado en redes sociales y que fue posteriormente eliminado.

El funcionario indicó que el presidente estadounidense anunció sorpresivamente el “supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno”.

“Tal acto constituye un caso de interferencia ilícita, tipificado como un grave delito en el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional, al poner en peligro la seguridad operacional de la aviación mediante la difusión de información falsa”, apuntó.