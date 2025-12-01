Tras decisión del PDG de no apoyar a Kast ni a Jara en candidatura presidencial: esto pasa con los votos nulos y blancos

La consulta interna del Partido de la Gente (PDG), que buscaba definir el apoyo de su militancia para la segunda vuelta presidencial, arrojó que una abrumadora mayoría del 78% de los adherentes optará por votar “nulo o blanco” en el balotaje entre José Antonio Kast (Republicano) y Jeannette Jara (PC). En contraste, el candidato republicano obtuvo un 20% y la oficialista solo logró un 2% de las preferencias.

Ante este escenario, la Ley 18.700 de votaciones populares y escrutinios establece las definiciones y las consecuencias del voto nulo y blanco:

Voto Nulo vs. Voto Blanco

La normativa chilena distingue claramente entre los votos no válidamente emitidos:

Voto Nulo: Se considera nulo el voto en el que aparezca “marcada más de una preferencia” electoral.

Se considera nulo el voto en el que aparezca electoral. Voto Blanco: Se escrutan como votos en blanco las cédulas que aparecieren “sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector”.

En contraste, un voto válidamente emitido es aquel que muestra una clara preferencia hacia un candidato u opción. Incluso las cédulas que tienen otras marcas o señas gráficas, pero mantienen una preferencia clara, deben escrutarse a favor de dicho candidato.

Consecuencia: nulos y blancos no influyen

Según la Ley 18.700, los votos nulos y blancos no son válidos en los comicios y no tienen consecuencias en la elección.

La normativa establece que los porcentajes de votación se calculan sobre el total de votos válidos, “excluyendo votos nulos y blancos”. De esta forma, estos votos no influyen en ningún candidato.