Tras decisión del PDG de no apoyar a Kast ni a Jara en candidatura presidencial: esto pasa con los votos nulos y blancos

El resultado de la consulta interna del Partido de la Gente muestra la gran indecisión o rechazo de sus militantes hacia las postulaciones de José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La consulta interna del Partido de la Gente (PDG), que buscaba definir el apoyo de su militancia para la segunda vuelta presidencial, arrojó que una abrumadora mayoría del 78% de los adherentes optará por votar “nulo o blanco” en el balotaje entre José Antonio Kast (Republicano) y Jeannette Jara (PC). En contraste, el candidato republicano obtuvo un 20% y la oficialista solo logró un 2% de las preferencias.

Ante este escenario, la Ley 18.700 de votaciones populares y escrutinios establece las definiciones y las consecuencias del voto nulo y blanco:

Voto Nulo vs. Voto Blanco

La normativa chilena distingue claramente entre los votos no válidamente emitidos:

  • Voto Nulo: Se considera nulo el voto en el que aparezca “marcada más de una preferencia” electoral.
  • Voto Blanco: Se escrutan como votos en blanco las cédulas que aparecieren “sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector”.

En contraste, un voto válidamente emitido es aquel que muestra una clara preferencia hacia un candidato u opción. Incluso las cédulas que tienen otras marcas o señas gráficas, pero mantienen una preferencia clara, deben escrutarse a favor de dicho candidato.

Consecuencia: nulos y blancos no influyen

Según la Ley 18.700, los votos nulos y blancos no son válidos en los comicios y no tienen consecuencias en la elección.

La normativa establece que los porcentajes de votación se calculan sobre el total de votos válidos, “excluyendo votos nulos y blancos”. De esta forma, estos votos no influyen en ningún candidato.

