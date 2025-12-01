“Tenemos una meta en común”: Kast valora el apoyo de líderes de Demócratas de cara a la segunda vuelta presidencial
El abanderado de las derechas aclaró que “esto no es el apoyo de un partido, sino que es el apoyo de personas que ejercen liderazgos dentro de un partido”.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, agradeció el apoyo que le entregaron los dirigentes de Demócratas, de cara a la segunda vuelta frente a su contrincante Jeannette Jara.
“Nosotros lo que hemos planteado cuando hablamos de un gobierno de emergencia, no es un gobierno del Partido Republicano, es uno que convoca a las distintas sensibilidades a trabajar para recuperar a Chile”, dijo el abanderado de las derechas en un punto de prensa.
Revisa también
En esa línea, valoró el gesto de Evelyn Matthei, quien “el primer día estuvo acá y dijo: ‘Las personas que me apoyaron te van a apoyar a ti’, en la medida que ellos lo decidan libremente”.
“Les agradezco mucho su generosidad”
“Y cada uno fue haciendo su reflexión y esto no es el apoyo de un partido, sino que es el apoyo de personas que ejercen liderazgos dentro de un partido, respetando a otros que dentro del mismo partido puede tener legítimas diferencias”, añadió.
Por último, José Antonio Kast expresó: “Les agradezco mucho su generosidad, igual que se la agradecí a Evelyn Matthei (...) Tenemos una meta en común”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.