“Tenemos una meta en común”: Kast valora el apoyo de líderes de Demócratas de cara a la segunda vuelta presidencial

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, agradeció el apoyo que le entregaron los dirigentes de Demócratas, de cara a la segunda vuelta frente a su contrincante Jeannette Jara.

“Nosotros lo que hemos planteado cuando hablamos de un gobierno de emergencia , no es un gobierno del Partido Republicano, es uno que convoca a las distintas sensibilidades a trabajar para recuperar a Chile”, dijo el abanderado de las derechas en un punto de prensa.

En esa línea, valoró el gesto de Evelyn Matthei, quien “el primer día estuvo acá y dijo: ‘Las personas que me apoyaron te van a apoyar a ti’, en la medida que ellos lo decidan libremente”.

“Les agradezco mucho su generosidad”

“Y cada uno fue haciendo su reflexión y esto no es el apoyo de un partido , sino que es el apoyo de personas que ejercen liderazgos dentro de un partido, respetando a otros que dentro del mismo partido puede tener legítimas diferencias”, añadió.

Por último, José Antonio Kast expresó: “Les agradezco mucho su generosidad, igual que se la agradecí a Evelyn Matthei (...) Tenemos una meta en común”.