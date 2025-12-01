Tragedia familiar en Ñuble: cuatro personas, incluido un menor, mueren en accidente de tránsito en San Carlos

Durante la tarde de este domingo, en el sector rural de San Carlos, una familia entera se vio envuelta en una tragedia cuando regresaba a casa después de haber pasado el día reunidos en las cercanías del Camino a Nahueltoro, en la región de Ñuble.

En concreto, los cuatro ocupantes de un vehículo murieron en el lugar debido a un violento accidente, incluido un menor de edad que viajaba en el automóvil.

De acuerdo con los primeros antecedentes de Fiscalía, el vehículo en el que viajaban avanzaba por el kilómetro 8 de esa ruta cuando, por razones aún bajo investigación, el conductor perdió el control y terminó impactando de frente contra el muro de una parcela del sector.

La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello Peña, confirmó las identidades: José Manuel Larenas Cerna, Juan Arturo Larenas Cerna, Jonathan Andrés Larenas Lagos y Á.M.L.L., un adolescente de 17 años. Todos pertenecían al mismo grupo familiar.

En ese contexto, Cuello instruyó el trabajo de la SIAT de Carabineros para esclarecer cómo ocurrió el accidente y las razones que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

Los cuerpos serán derivados al Servicio Médico Legal de Chillán para la autopsia correspondiente.