Auto con seis ocupantes choca contra un poste en Santiago Centro: hay un muerto

Durante la madrugada de este lunes, se produjo un fatal accidente de tránsito en Santiago Centro, región Metropolitana, que dejó a una persona muerta .

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 02:30 horas en la intersección de las calles San Diego con Ñuble.

Allí, por razones que se investigan, el conductor de un vehículo –en el que además iban otras cinco personas – perdió el control y chocó contra un poste del alumbrado público, saliéndose de la calzada.

Un muerto

Debido a la fuerza del impacto, uno de los acompañantes resultó lesionado, por lo que fue llevado por terceros al Hospital Barros Luco, donde luego falleció.