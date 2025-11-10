Auto con seis ocupantes choca contra un poste en Santiago Centro: hay un muerto
Según se dio a conocer, el conductor no tenía licencia de conducir ni documentos del vehículo involucrado.
Durante la madrugada de este lunes, se produjo un fatal accidente de tránsito en Santiago Centro, región Metropolitana, que dejó a una persona muerta.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 02:30 horas en la intersección de las calles San Diego con Ñuble.
Allí, por razones que se investigan, el conductor de un vehículo –en el que además iban otras cinco personas– perdió el control y chocó contra un poste del alumbrado público, saliéndose de la calzada.
Un muerto
Debido a la fuerza del impacto, uno de los acompañantes resultó lesionado, por lo que fue llevado por terceros al Hospital Barros Luco, donde luego falleció.
Al lugar se trasladó personal de la SIAT de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. Según fue dado a conocer, el conductor no tenía licencia de conducir ni documentos del vehículo.
