Matrimonio de adultos mayores sufre violento asalto en su casa en Ñuñoa: los amenazaron con armas de fuego

Los asaltantes intimidaron a las víctimas y huyeron con especies y dinero en efectivo. La Fiscalía instruyó a la PDI para investigar el hecho.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Matrimonio de adultos mayores sufre violento asalto en su casa en Ñuñoa: los amenazaron con armas de fuego

Matrimonio de adultos mayores sufre violento asalto en su casa en Ñuñoa: los amenazaron con armas de fuego

Durante la madrugada de este lunes, cerca de la 01:30 horas, un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento asalto en su domicilio ubicado en calle Seminario, en la comuna de Ñuñoa.

Concretamente, y según los primeros antecedentes, dos desconocidos irrumpieron en la vivienda de forma violenta: uno portaba un fierro y el otro, un arma de fuego.

En ese contexto, ambos intimidaron a las víctimas y sustrajeron especies personales, entre ellas teléfonos celulares, relojes y dinero en efectivo.

Carabineros e inspectores municipales acudieron inicialmente al lugar, mientras que personal de la Policía de Investigaciones llegó durante las últimas horas para hacerse cargo del caso por instrucción de la Fiscalía.

