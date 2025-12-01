Matrimonio de adultos mayores sufre violento asalto en su casa en Ñuñoa: los amenazaron con armas de fuego
Los asaltantes intimidaron a las víctimas y huyeron con especies y dinero en efectivo. La Fiscalía instruyó a la PDI para investigar el hecho.
Durante la madrugada de este lunes, cerca de la 01:30 horas, un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento asalto en su domicilio ubicado en calle Seminario, en la comuna de Ñuñoa.
Concretamente, y según los primeros antecedentes, dos desconocidos irrumpieron en la vivienda de forma violenta: uno portaba un fierro y el otro, un arma de fuego.
En ese contexto, ambos intimidaron a las víctimas y sustrajeron especies personales, entre ellas teléfonos celulares, relojes y dinero en efectivo.
Carabineros e inspectores municipales acudieron inicialmente al lugar, mientras que personal de la Policía de Investigaciones llegó durante las últimas horas para hacerse cargo del caso por instrucción de la Fiscalía.
