Team Chile se estrena con oros en el remo y atletismo de los Juegos Bolivarianos

El plantel nacional está cerca del centenar de medallas en la cita que se disputa en Lima y Ayacucho.

Carlos Madariaga

Team Chile se estrena con oros en el remo y atletismo de los Juegos Bolivarianos

Team Chile se estrena con oros en el remo y atletismo de los Juegos Bolivarianos / Team Chile / Óscar Muñoz Badilla

Este lunes comenzó el desarrollo de la última semana de actividad en los Juegos Bolivarianos en Perú.

Al respecto, una de las grandes disciplinas para el Team Chile ha sido el taekwondo, que completó su quinto oro para la delegación.

El último fue obra de Felipe Olivero, Joaquín Churchill y Aaron Contreras, que no solo ganaron en sus respectivas categorías, sino que también se llevaron la competencia por equipos.

A ello se suma el exitoso estreno de dos disciplinas que aportan siempre al Team Chile.

Por un lado, estuvo el remo, que sumó su primer oro gracias a lo hecho por Ignacio Abraham, que se impuso en la categoría M1X al derrotar con un gran remate al local Vincenzo Giurfa y el uruguayo Bruno Cetraro. La especialidad obtuvo tres medallas en las cuatro finales disputadas este lunes.

A lo anterior se suma el debut del atletismo, donde Berdine Castillo sumó el primer oro al ganar en los 800 metros libres. Además, Karen Gallardo ganó la presea de plata en el lanzamiento del disco, siendo esta su última competencia como seleccionada nacional.

Con estos buenos estrenos, el Team Chile se mantiene cuarto en el medallero, con 32 medallas de oro, 31 de plata y 35 de bronce, asomándose al centenar de podios en Lima y Ayachucho.

