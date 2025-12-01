“Hasta que valió la pena”: Anastasiia Velozo hace historia para Chile en el Mundial de Karate / Instagram @anastasiia_velozo

El pasado fin de semana se desarrolló en El Cairo una nueva edición del Mundial de Karate.

Al respecto, el Team Chile viajó con su mejor contingente, teniendo en Valentina Toro a su principal carta. Sin embargo, la campeona panamericana se debió conformar con un quinto lugar en la categoría bajo 55 kilos.

Aun así, nuestro país celebró un torneo histórico gracias a lo hecho por Anastasiia Velozo, que se quedó con el tercer puesto de la categoría bajo 68 kilos.

La ucraniana nacionalizada chilena se impuso por 12-7, en la pelea por el bronce, ante la suiza Elena Quirici.

Con esta victoria, Anastasiia Velozo se transformó en la primera chilena en ganar una medalla en un Mundial de Karate.

“Hasta que valió la pena”, escribió una emocionada deportista de 29 años en sus redes sociales para valorar su podio planetario.