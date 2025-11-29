Militares peruanos llegan a la frontera: alcalde de Arica descarta crisis migratoria

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este sábado, personal militar de Perú llegó hasta el Paso Fronterizo Santa Rosa tras la declaración del estado de emergencia por parte del presidente de dicho país, José Jerí.

Según indicó el ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, al menos 50 efectivos componen el contingente militar que llegó hasta Tacna ante la crisis por los ingresos migratorios irregulares.

El secretario de Estado indicó que ya se establecieron los lugares de patrullaje y los puntos estratégicos donde reforzarán los controles y la vigilancia.

“Vamos a ser firmes en nuestra zona fronteriza para poder desarrollar el trabajo que se ha establecido”, señaló.

Además, detalló que próximamente se sumará un nuevo contingente de 50 militares, y se incrementará el número de policías con 100 efectivos adicionales.

“Las patrullas de las Fuerzas Armadas se integran de apoyo, mientras que la policía va a trabajar en forma conjunta con el personal militar”, dijo el ministro Tiburcio.

Tras el anuncio del estado de emergencia para los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, el flujo de migrantes ha disminuido considerablemente en la frontera.

Alcalde de Arica descarta crisis migratoria

En tanto, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, descartó una crisis migratoria en el norte del país.

El jefe comunal aseguró que es normal que personas intenten salir del país en estas fechas como Navidad, cruzando generalmente por las noches.

“El paso hacia Tacna es normal, que se diga que hay una crisis no es correcto”, dijo el alcalde Vargas.

Además, aprovechó de cuestionar las promesas de campaña del candidato José Antonio Kast en esta materia, manifestando que en los próximos días no sacarán mil aviones con personas.

“Si en cuatro años no han logrado sacar ni diez aviones con venezolanos hasta Caracas, menos van a sacar mil aviones en días, imposible”, declaró.

Autoridades del Gobierno de Chile junto al gobernador de Arica mantuvieron una reunión para conocer en detalle la situación, mientras que desde Perú ya adelantan que los Cancilleres de ambos países conversarán telemáticamente este domingo.

Según el anuncio del presidente peruano, el estado de emergencia se extenderá por 60 días.