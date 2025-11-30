Subsecretario del Interior se reúne con autoridades de Arica ante tensión en la frontera: descartó crisis migratoria

Cerca del mediodía de este domingo, los subsecretarios de Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafaél Collado, se reunieron con autoridades de la región de Arica y Parinacota en un Comité Policial y de Fronteras, donde se expuso un panorama del estado real respecto de los migrantes irregulares que han quedado en medio de los dos complejos fronterizos, Chacalluta y Santa Rosa (Perú).

En ese sentido, el subsecretario Ramos fue enfático en señalar que aún es temprano para hablar de crisis migratoria, y que las 14 personas que se encuentran en la frontera deben cumplir la ley.

La autoridad de Gobierno reiteró la información entregada por el Director de Migraciones, Luis Thayer, que los migrantes irregulares deben acercarse a las oficinas de migraciones o bien al consulado de Perú en Arica a resolver cada uno de sus estatus migratorios.

“No hay una sola fórmula o solución para todas las nacionalidades o para todos los estatus migratorios. Si hay 14 personas, son probablemente casos bien excepcionales que han tenido problemas con el papeleo", señaló.

“En Chile, todos estamos regidos por el Estado de derecho y por las leyes que nos rigen. La gente tiene que cumplir la ley, sea de aquí, sea de cualquier otro país, y para eso existen las instituciones, a las cuales ellos tienen que recurrir", agregó.

Uno de los más críticos del manejo del Gobierno central en este tema ha sido el gobernador Diego Paco, quien incluso horas antes de esta reunión había declarado que la política migratoria era un desastre.

Sin embargo, al salir de la reunión, la autoridad regional de Arica cambió el tono, y sostuvo que está apoyando el trabajo de los subsecretarios y que estarán fiscalizando.

“Hay una línea de acción, hay una preocupación por la región como gobernador regional y representante también de todos los ariqueños y parinacotenses. Nosotros vamos a continuar una línea de monitoreo, vamos a hacer un seguimiento. Nosotros, al igual que todos, queremos que esto resulte”, afirmó.

Por contraparte, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara alta, José Durana, acusó que los subsecretarios le están bajando el perfil en la frontera, agregando que es falso que el proceso de reconducción de migrantes funcione con normalidad,

“Lo que está ocurriendo hoy en la frontera es grave y no se le puede seguir bajando el perfil. La decisión de Perú de militarizar su frontera es porque la reconducción no funciona, y con Bolivia no existe", manifestó.

“Una cosa es la concentración de personas que buscan desplazarse hacia Perú, y otra muy distinta es la realidad de los extranjeros que quedan varados en la frontera", complementó.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el comité binacional convocado por las cancillerías de Perú y Chile, sesionará por primera vez este lunes 1 de diciembre, y lo harán de manera telemática, al menos en una primera etapa.

La instancia tiene como propósito coordinar esfuerzos para fortalecer las fronteras comunes. En tanto, los Subsecretarios del Interior y Seguridad seguirán en la región reuniéndose con autoridades e instituciones locales.