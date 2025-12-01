;

VIDEO. “Soy papá, intento ser mamá”: el difícil momento de Pato Oñate en Chiloé tras la muerte de su esposa

El periodista señaló que, después del deceso de la madre de sus dos hijos, ha bajado 15 kilos y que además fue diagnosticado con una compleja enfermedad.

Alejandro Basulto

El recordado notero de los años 90, Patricio “Pato” Oñate, conocido por su participación en programas como Viva el Lunes y Sábado Gigante, reapareció en Primer Plano para hablar sobre el complejo momento que atraviesa en Chiloé.

Durante su conversación con el programa de Chilevisión, el periodista relató el impacto que tuvo la pérdida de su esposa, María Cecilia Briceño, y cómo enfrenta una delicada condición de salud mientras cuida solo a sus dos hijos de 10 y 13 años.

De pie, pero noqueado, de verdad es que ha sido muy requete duro, yo he bajado unos 15 kilos. Estoy con un daño hepático más o menos complejo, me agarró el páncreas. Estoy preocupado, estoy peleándole”, confesó.

Yo soy papá, intento ser mamá, sobre todo las noches son muy largas. Quedarse con dos niños chicos de 10 y 13 años es complejo, es difícil. Yo la verdad que a veces me quiebro, me da lata toda esta hueá que nos pasó, hueón”, añadió.

Sobre el cáncer que padeció su esposa, dijo con la voz quebrada: “La María Cecilia no se merecía morir como murió, hueón, peleándola (...) Amo a la gente que lucha en contra del cáncer (...) Porque la viví en los últimos tres meses, fueron terribles y no me he podido sacar eso de la cabeza”.

Finalmente, recordó el papel fundamental que tuvo Maria Cecilia en su vida. “Fue muy importante para mí, porque ella me rehabilitó de cuando yo trabajaba en la tele. Me mandé mil cagadas, en mi primer matrimonio no fui un buen papá, no fui un buen marido, quedó en deuda eso, me da una lata terrible. Y después, ahora, estoy aprendiendo”, concluyó entre lágrimas.

