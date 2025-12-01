Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 1 de diciembre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo del Campeonato Nacional 2025.
Hoy, lunes 1 de diciembre, el fútbol chileno comienza el último mes del año con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará continuidad a la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025.
Campeonato Nacional 2025
La programación del fútbol chileno hoy 1 de diciembre comenzará a las 20:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano enfrentará a Ñublense.
Nicolás Millas será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de TNT Sports Premium.
