Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 1 de diciembre, y quién transmite? / Daniel Pino/AgenciaUno

Hoy, lunes 1 de diciembre, el fútbol chileno comienza el último mes del año con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará continuidad a la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 1 de diciembre comenzará a las 20:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano enfrentará a Ñublense.

Nicolás Millas será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de TNT Sports Premium.