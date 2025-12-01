“No está haciendo bien su trabajo”: Leo Rey arremete sin filtros contra la producción del Festival de Viña 2026

Tras su comentada participación en la Teletón, donde protagonizó un divertido momento al llegar atrasado, Leo Rey se refirió sin filtros a la próxima edición del Festival de Viña del Mar 2026.

El exvocalista de La Noche cuestionó duramente la organización por no incluir artistas del género tropical. En conversación con Fotech, el cantante afirmó: “Creo que faltó la parte tropical. Tenemos repertorio clásico de sobra para hacer bailar a la Quinta Vergara”.

Además, agregó con tono crítico: “La producción (del Festival) no está haciendo bien su trabajo”. A juicio del artista, la parrilla debería considerar bandas de cumbia “todos los años”, ya que son parte del gusto popular.

También señaló que se está dejando fuera a músicos que las personas desean poder disfrutar al momento de acudir a la Quinta Vergara o ver el certamen viñamarino por la televisión. “Hay artistas que han venido muchas veces y hay otros que están de moda y deberían venir al Festival de Viña, creo que a la gente le encantaría verlos”, sentenció.

No es la primera vez que Leo Rey expresa esta opinión. En 2023, tras conocer la programación del certamen, comentó: “No hay cumbia. Américo podría haber sido parte del Festival, al igual que muchos colegas que seguimos vigentes en cada fiesta, Año Nuevo y Fiestas Patrias”.