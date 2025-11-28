;

Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su relación con David Harbour tras la polémica por acusaciones de acoso

La actriz reveló cómo han sido las cosas en el elenco de “Stranger Things” y el vínculo que los une.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

Luego de un periodo de intensas especulaciones y varios rumores, de la mano del estreno de la temporada 5 de Stranger Things, Millie Bobby Brown finalmente rompió el silencio sobre su situación con David Harbour.

Hace ya algunas semanas se comenzó a hablar de una supuesta intimidación, malos tratos y acoso por parte del actor hacia la joven intérprete británica.

A pesar de que la situación era tensa, ninguna de las dos partes emitió comentarios concretos, así como tampoco hubo declaración oficial por parte de Netflix.

De todas formas, ambos aparecieron juntos en la premiere mundial de la quinta temporada de la serie, posando sin problemas y proyectando bienestar.

Revisa también:

ADN

Hoy, para poner paños fríos al caso, fue la propia actriz quien se refirió a todo lo sucedido e hizo hincapié en la unión que mantienen, algo que caracteriza al elenco del programa en general.

“Amamos este programa con todo, y valoramos nuestra amistad más que nada”, comentó en conversación con The Hollywood Reporter.

Llevamos 10 años haciendo esto. Siempre hemos estado unidos”, añadió, enfatizando en su vínculo con Harbour, con quien ha compartido gran parte de su vida.

Por su parte, Ross Duffer, uno de los creadores de Stranger Things, también defendió la conexión del elenco elenco: “Llevamos 10 años haciendo esto con este elenco, y a estas alturas son familia y nos preocupamos profundamente por ellos (...) somos muy afortunados de tenernos el uno al otro”.

Vínculo paternal

Desde 2016, la química entre Eleven y Hopper ha reflejado la conexión real de Brown y Harbour. “David y yo conectamos a otro nivel. Él siempre me cuidaba, y yo siempre lo molestaba como a una hija o hermana menor”, compartió Millie en una entrevista pasada a Empire.

En tanto, en 2021 durante That Scene with Dan Patrick, David describió su rol protector: “La tengo muy protegida. Me preocupa mucho (...) siempre he sentido un profundo cariño paternal por ella”.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad