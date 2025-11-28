Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su relación con David Harbour tras la polémica por acusaciones de acoso

Luego de un periodo de intensas especulaciones y varios rumores, de la mano del estreno de la temporada 5 de Stranger Things, Millie Bobby Brown finalmente rompió el silencio sobre su situación con David Harbour.

Hace ya algunas semanas se comenzó a hablar de una supuesta intimidación, malos tratos y acoso por parte del actor hacia la joven intérprete británica.

A pesar de que la situación era tensa, ninguna de las dos partes emitió comentarios concretos, así como tampoco hubo declaración oficial por parte de Netflix.

De todas formas, ambos aparecieron juntos en la premiere mundial de la quinta temporada de la serie, posando sin problemas y proyectando bienestar.

Hoy, para poner paños fríos al caso, fue la propia actriz quien se refirió a todo lo sucedido e hizo hincapié en la unión que mantienen, algo que caracteriza al elenco del programa en general.

“Amamos este programa con todo, y valoramos nuestra amistad más que nada”, comentó en conversación con The Hollywood Reporter.

“Llevamos 10 años haciendo esto. Siempre hemos estado unidos”, añadió, enfatizando en su vínculo con Harbour, con quien ha compartido gran parte de su vida.

Por su parte, Ross Duffer, uno de los creadores de Stranger Things, también defendió la conexión del elenco elenco: “Llevamos 10 años haciendo esto con este elenco, y a estas alturas son familia y nos preocupamos profundamente por ellos (...) somos muy afortunados de tenernos el uno al otro”.

Vínculo paternal

Desde 2016, la química entre Eleven y Hopper ha reflejado la conexión real de Brown y Harbour. “David y yo conectamos a otro nivel. Él siempre me cuidaba, y yo siempre lo molestaba como a una hija o hermana menor”, compartió Millie en una entrevista pasada a Empire.

En tanto, en 2021 durante That Scene with Dan Patrick, David describió su rol protector: “La tengo muy protegida. Me preocupa mucho (...) siempre he sentido un profundo cariño paternal por ella”.