Ministro Grau celebra Imacec de octubre: “Estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”
El titular de Hacienda destacó que las cifras “nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada”.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a octubre, el que anotó un crecimiento de 2,2%.
En detalle, el secretario de Estado señaló que esta cifra “nos trae noticias positivas”, destacando el comercio “con un aumento sobre el 8% interanual que acumula una secuela de alzas relevantes”.
También valoró la economía no minera que “creció un 3% interanual en octubre, una vez que aislamos los factores calendarios estacionales. Esta tasa desestacionalizada se ha movido todo el año entre un 2,5% y un 3%”.
“Estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”
“Entre enero y octubre, se muestra un alza de un 2,5% promedio de la economía, lo que coincide con la proyección que tenemos para el año”, añadió el ministro de Hacienda.
En esa línea, enfatizó que estas cifras “nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada. Este buen Imacec se suma a los meses sucesivos de reducción de desempleo, especialmente el desempleo femenino, con salarios que crecen más que la inflación”.
“Así, con más crecimiento, con más inversión y con más empleo estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”, concluyó Nicolás Grau.
