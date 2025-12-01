Ministro Grau celebra Imacec de octubre: “Estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a octubre, el que anotó un crecimiento de 2,2%.

En detalle, el secretario de Estado señaló que esta cifra “nos trae noticias positivas”, destacando el comercio “con un aumento sobre el 8% interanual que acumula una secuela de alzas relevantes ”.

También valoró la economía no minera que “creció un 3% interanual en octubre, una vez que aislamos los factores calendarios estacionales. Esta tasa desestacionalizada se ha movido todo el año entre un 2,5% y un 3%”.

“Estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”

“Entre enero y octubre, se muestra un alza de un 2,5% promedio de la economía, lo que coincide con la proyección que tenemos para el año ”, añadió el ministro de Hacienda.

Agencia UNO | Banco Central, entidad encargada de entregar el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

En esa línea, enfatizó que estas cifras “nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada. Este buen Imacec se suma a los meses sucesivos de reducción de desempleo, especialmente el desempleo femenino, con salarios que crecen más que la inflación”.