;

Ministro Grau celebra Imacec de octubre: “Estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”

El titular de Hacienda destacó que las cifras “nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a octubre, el que anotó un crecimiento de 2,2%.

En detalle, el secretario de Estado señaló que esta cifra “nos trae noticias positivas”, destacando el comercio “con un aumento sobre el 8% interanual que acumula una secuela de alzas relevantes”.

Revisa también

ADN

También valoró la economía no minera que “creció un 3% interanual en octubre, una vez que aislamos los factores calendarios estacionales. Esta tasa desestacionalizada se ha movido todo el año entre un 2,5% y un 3%”.

“Estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”

“Entre enero y octubre, se muestra un alza de un 2,5% promedio de la economía, lo que coincide con la proyección que tenemos para el año”, añadió el ministro de Hacienda.

ADN

Agencia UNO | Banco Central, entidad encargada de entregar el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) / Sebastian Beltran Gaete

En esa línea, enfatizó que estas cifras “nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada. Este buen Imacec se suma a los meses sucesivos de reducción de desempleo, especialmente el desempleo femenino, con salarios que crecen más que la inflación”.

“Así, con más crecimiento, con más inversión y con más empleo estamos empezando a terminar un buen año en materia económica”, concluyó Nicolás Grau.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad