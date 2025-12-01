;

Imacec: economía chilena supera levemente las proyecciones de expertos y crece 2,2% en octubre

La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes anterior, y creció 2,5% en doce meses.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / diegograndi

Durante esta jornada, se dio a conocer el Índice Mensual de la Actividad Económica, Imacec, correspondiente al mes de octubre de 2025, el cual superó las expectativas de los expertos.

Según el informe del Banco Central, la economía chilena anotó un crecimiento de 2,2%, superando el umbral del 2,0% anticipado por economistas.

En tanto, la serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto a septiembre, y creció 2,5% en doce meses.

Indicador de octubre

El Imacec de octubre se explica por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, mientras que en términos desestacionalizados, registró un alza de 0,6% respecto del mes anterior.

La producción de bienes cayó 0,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes.

En tanto, la actividad comercial presentó un aumento de 8,1% en términos anuales, donde todos sus componentes exhibieron resultados positivos.

Mientras que los servicios aumentaron 2,5% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud.

