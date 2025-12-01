;

VIDEO. “Mi Nombre Es 2”: revisa quién ganó y se llevó los $10 millones de premio en la gran final

El programa de TVN tuvo su jornada decisiva este fin de semana.

Alejandro Basulto

La noche del domingo se vivió la esperada final de Mi Nombre Es 2 en TVN, con una transmisión en vivo que reunió a los cinco mejores imitadores de la temporada. Sobre el escenario, cada participante presentó dos rondas con bandas en vivo, mostrando un nivel que emocionó al jurado y al público.

Los finalistas fueron Lía González como Dolores O’Riordan (The Cranberries), Joaquín Serrano como José José, Fran Silva como Lady Gaga, Vicente Lillo como Vicente Fernández y Diego Hormazábal como Cher.

Tras una intensa competencia, el primer lugar y el premio de 10 millones de pesos fue para Fran Silva. “No es solo mi trabajo, sino un trabajo en conjunto (…) Todo vale la pena. Si alguien les dice que no, sigan no más, porque con convicción todo se puede lograr”, dijo la ganadora.

En la primera ronda, Cher quedó en quinto lugar. “Nunca me habían tratado tan bien”, comentó Diego Hormazábal. Luego, el jurado compuesto por María Luisa Godoy, Luis Jara y Gonzalo Valenzuela definió el resto de posiciones: segundo lugar para Joaquín Serrano (José José) obteniendo 5 millones de pesos, tercero para Lía González (Dolores O’Riordan) ganando 3 millones pesos, y cuarto para Vicente Lillo (Vicente Fernández) recibiendo 1 millón de pesos.

El animador Jean Philippe Cretton destacó el impacto del programa: “Lo vimos en la temporada anterior, artistas talentosos que quizás estaban escondidos (…) Eso es lo que buscaba este programa, cambiar vidas”.

La segunda temporada reunió a 35 competidores tras más de 500 audiciones, alcanzando 110 emisiones, más de 9 millones de espectadores y un promedio de 27 mil votos por capítulo. La final marcó un rating online de 398.688 personas por minuto, superando a Mega por más de 117 mil usuarios.

