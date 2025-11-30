;

VIDEO. “Tengo miedo de que explote”: el angustioso momento de Junior Playboy tras repentino incendio en su auto

Un desperfecto en una instalación eléctrica no profesional habría provocado el inesperado incendio.

Javiera Rivera

Junior Playboy enfrentó un verdadero susto este fin de semana, luego de que su automóvil comenzara a incendiarse mientras él circulaba por la calle.

El exchico reality registró todo en su celular y compartió las imágenes a través de sus redes sociales. Según se aprecia en el video, el humo comenzó a salir desde la parte delantera del vehículo sin previo aviso.

Visiblemente nervioso, José Luis Concha —su nombre real— expresó su temor ante una posible explosión, mientras intentaba retirar sus pertenencias del interior.

“¿Qué está pasando? Tengo miedo de que explote”, se le escucha decir en la grabación, mientras mostraba la intensa humareda que empezaba a cubrir el tablero.

Durante los segundos de tensión, un transeúnte se acercó para ayudarlo y le sugirió desconectar la batería. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, pequeñas llamas comenzaron a aparecer en el sector del volante.

Finalmente, otra persona llegó con un extintor y logró controlar el fuego antes de que se expandiera al resto del vehículo.

Más tarde, Junior Playboy publicó un segundo registro en el que mostró los daños que dejó el incendio y explicó el origen del problema.

Según relató, el vehículo había sido intervenido para instalar nuevos focos, pero el trabajo no lo realizó un especialista, lo que habría provocado la falla eléctrica.

“Dejaron la embarrada con una instalación que no correspondía”, afirmó, lamentando el riesgo al que estuvo expuesto.

El incidente no dejó personas lesionadas, pero sí un importante susto para el influencer, quien llamó a siempre acudir a profesionales al momento de modificar un vehículo.

