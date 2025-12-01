“Me voy a mojar el pot....”: El meme con el que Camilo Zicavo se burló de la postura política de Kidd Voodoo

Un insólito momento se generó en redes sociales luego de que Camilo Zicavo, vocalista de la banda chilena Plumas, se burlara del artista urbano Kidd Voodoo, tras que este último compartiera su postura política de cara a la segunda vuelta presidencial.

El intérprete de Ponte lokita publicó un extenso mensaje explicando su posición después de que se le criticara que no se pronunciara políticamente en la primera vuelta y que a la vez apareciera cantando temas de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros. “Mi postura política es la misma que mis compañeros artistas y la misma que he tenido siempre o hasta donde mi memoria me permite recordar”, escribió.

“Es por eso que estas canciones son elegidas para ser publicadas en un contexto como el de ahora donde debemos nuevamente ser protagonistas de una elección que definirá el futuro de nuestro país los próximos 4 años, que todos como chilenos tendremos que saber enfrentar”, añadió.

Además, señaló que “entiendo tu disgusto debido a mí no pronunciación en esta primera vuelta electoral, la verdad es que la variedad de ideas y candidatos era muchísima, pero bueno, ahora que vamos a la decisiva y solo hay 2 candidatos, está mucho más claro por donde va el tren. Como último, aclarar que la elección de estas canciones forman un vínculo coherente con mi pensar político”.

La broma de Camilo Zicavo

Días después de estas declaraciones, Camilo Zicavo reaccionó con humor en Instagram. Según recogió CHV Noticias, el músico compartió un meme con la foto de Kidd Voodoo y la frase: “Wena cabros, me voy a mojar el poto. Hay dos candidatos y yo voy a votar por uno de ellos”.

El posteo habría sido eliminado posteriormente o expirado por tiempo.