“Me voy a mojar el pot....”: El meme con el que Camilo Zicavo se burló de la postura política de Kidd Voodoo

El integrante de la banda Plumas no dejó la poca claridad que ha demostrado el artista del género urbano al momento de elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Un insólito momento se generó en redes sociales luego de que Camilo Zicavo, vocalista de la banda chilena Plumas, se burlara del artista urbano Kidd Voodoo, tras que este último compartiera su postura política de cara a la segunda vuelta presidencial.

El intérprete de Ponte lokita publicó un extenso mensaje explicando su posición después de que se le criticara que no se pronunciara políticamente en la primera vuelta y que a la vez apareciera cantando temas de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros. “Mi postura política es la misma que mis compañeros artistas y la misma que he tenido siempre o hasta donde mi memoria me permite recordar”, escribió.

Es por eso que estas canciones son elegidas para ser publicadas en un contexto como el de ahora donde debemos nuevamente ser protagonistas de una elección que definirá el futuro de nuestro país los próximos 4 años, que todos como chilenos tendremos que saber enfrentar”, añadió.

Además, señaló que “entiendo tu disgusto debido a mí no pronunciación en esta primera vuelta electoral, la verdad es que la variedad de ideas y candidatos era muchísima, pero bueno, ahora que vamos a la decisiva y solo hay 2 candidatos, está mucho más claro por donde va el tren. Como último, aclarar que la elección de estas canciones forman un vínculo coherente con mi pensar político”.

La broma de Camilo Zicavo

Días después de estas declaraciones, Camilo Zicavo reaccionó con humor en Instagram. Según recogió CHV Noticias, el músico compartió un meme con la foto de Kidd Voodoo y la frase: “Wena cabros, me voy a mojar el poto. Hay dos candidatos y yo voy a votar por uno de ellos”.

El posteo habría sido eliminado posteriormente o expirado por tiempo.

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

