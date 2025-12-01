;

FOTO. El dato que alza a Gustavo Álvarez como uno de los mejores entrenadores en la historia de la U de Chile

En apenas dos años en el cuadro azul, el argentino consiguió números muy cercanos a un récord que posee Jorge Sampaoli.

Javier Catalán

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO

Este lunes, Gustavo Álvarez le dio la peor noticia posible a los hinchas de la Universidad de Chile: no seguirá como entrenador del equipo para la temporada 2026.

Argumentando una falta de cohesión entre sus objetivos y los de la directiva de Azul Azul, el argentino pone fin a su ciclo en el “Romántico Viajero”, consolidándose como el gran artífice del renacer del club tras años luchando por no descender.

De hecho, en sus dos años dirigiendo al cuadro azul, el exHuachipato ha conseguido números impecables que lo posicionan a la altura de los mejores directores técnicos en la historia de la U.

Según datos recopilados por Luis Reyes, Gustavo Álvarez es el tercer entrenador con mayor porcentaje de rendimiento en la historia de Universidad de Chile, con un 64,1%, solo por detrás de Washington Urrutia (64,6% en 1948) y Jorge Sampaoli (67,9% entre 2011 y 2012).

Con aún dos duelos por disputar en el actual Campeonato Nacional, el DT de 53 años suma, de momento, 91 partidos dirigidos, con un balance de 52 victorias, 19 empates y 20 derrotas. Además, ha cosechado dos títulos: la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

