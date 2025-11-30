;

Guatemala. Muere Raquel Escalante, reconocida conductora de TV, a los 28 años: dejó emotivo mensaje final en redes sociales

“Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que, aun así, elige seguir brillando”, escribió a sus casi 90 mil seguidores en Instagram.

El mundo de las comunicaciones latinoamericanas está de luto. Raquel Escalante, reconocida conductora de televisión guatemalteca, murió a los 28 años.

La profesional se hizo un nombre en el rubro por participar en TV Azteca Guate e incluso había tenido un pasado como reina de belleza.

La joven modelo enfrentaba desde 2024 una dura batalla contra el cáncer de cérvix, enfermedad que también derivó en una insuficiencia renal, según medios locales.

Durante los últimos meses compartió parte de su tratamiento en redes sociales y, en enero, incluso solicitó apoyo para costear gastos médicos. Pese a una etapa de remisión, el cáncer regresó con agresividad y falleció el viernes 28 de noviembre.

¿Quién era Raquel Escalante? La joven conductora de TV que murió

Originaria de Santa Rosa, Guatemala, Escalante desarrolló una destacada trayectoria tanto en televisión como en certámenes de belleza.

Fue finalista en Miss City Tourism World 2017, compitió en Miss Tourism World en China y en 2021 fue coronada Miss Guatemala Intercontinental.

Durante el último tramo de su vida mostró cómo estaba siendo su enfrentamiento a la enfermedad. Sus más de 87 mil seguidores se mantenían atentos.

Eso sí, la joven dejó de publicar en redes sociales en abril.

“No soy una modelo en una foto. Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que, aun así, elige seguir brillando”, dice su último mensaje en el post.

“Esta soy yo: cuerpo, alma y espíritu en manos de Dios. Y si esta imagen toca tu corazón, que sea un recordatorio de que tú también puedes levantarte, una y otra vez”, concluía.

