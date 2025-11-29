Cayó desde el techo de su casa: muere el conocido actor Tony Germano a los 55 años

El reconocido actor y artista de voz Tony Germano, figura de producciones de Netflix, Disney y Nickelodeon, murió a los 55 años luego de sufrir una caída en su residencia de São Paulo.

Su representante confirmó el fallecimiento y pidió respeto para la familia durante este periodo marcado por un profundo impacto emocional. En una declaración pública lo destacó por su dedicación, generosidad y talento.

El actor se encontraba en Brasil revisando trabajos de remodelación cuando perdió el equilibrio y sufrió heridas que resultaron irreversibles. Todo ocurrió durante la mañana del miércoles 26 de noviembre.

Con una extensa carrera en doblaje, Germano participó en títulos como Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, Go, Dog, Go!, Elena of Avalor, The Muppets y también en la banda sonora de La Bella y la Bestia (2017).

En teatro integró elencos de producciones como The Phantom of the Opera, Miss Saigon y Jekyll & Hyde.

“Tengo mucha suerte de haber encontrado un alma tan generosa, tan talentosa y tan entrañable como Tony Germano. Es un regalo de los más raros de todos”, admitió Matheus Marchett, realizador que lo dirigió en Labyrinth of Lost Boys.