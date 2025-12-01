;

Cámara aprueba cambio en el porte de armas de Carabineros: así funcionaría la nueva norma

Parlamentarios argumentaron que la medida es necesaria debido a los niveles de criminalidad, buscando evitar que el funcionario quede desarmado al no estar en horario laboral.

Mario Vergara

31 DE MARZO 2023/SANTIAGOMovimientos sociales se manifiestan en la plaza Italia en contra de la Ley Nain-Retamal, llamada tambien &quot;Ley Gatillo Facil&quot; que le entrega mas libertades a carabineros al momento del uso de su arma de fuego. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

31 DE MARZO 2023/SANTIAGO Movimientos sociales se manifiestan en la plaza Italia en contra de la Ley Nain-Retamal, llamada tambien "Ley Gatillo Facil" que le entrega mas libertades a carabineros al momento del uso de su arma de fuego. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en general, con 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (Ley 18.961). La iniciativa busca autorizar a sus funcionarios el porte permanente de armas de cargo.

El proyecto de ley retornó a la Comisión de Defensa para su discusión particular, debido a la presentación de indicaciones.

Alcance del porte permanente

El texto aprobado establece que Carabineros deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo, la que será de propiedad fiscal. Esta arma se entregará para su tenencia y porte permanente, dentro y fuera de las reparticiones de la institución.

  • Uso Exclusivo: El armamento será de uso exclusivo e intransferible de cada integrante de la institución.
  • Responsabilidad: Recaerá sobre el funcionario la responsabilidad de su cuidado y custodia.
  • Reglamentación: Las características de estas armas, los requisitos para su uso y los protocolos de su manejo, custodia y eventual devolución, serán regulados por un reglamento.

Revisa también:

ADN

Justificación: evitar que el funcionario quede desarmado

Actualmente, la ley limita el porte de armas de servicio a situaciones oficiales y dentro del horario laboral, dejando, a juicio de los autores, un vacío en la protección personal del funcionario fuera de servicio.

Durante el debate parlamentario, se sostuvo que:

  • Necesidad: Debido a los altos niveles de criminalidad, es necesario adoptar medidas que eviten que el funcionario policial quede desarmado, permitiendo el uso de su arma durante todo el día.
  • Certeza Jurídica: La iniciativa busca radicar la autorización en una norma de mayor jerarquía para entregar certeza jurídica respecto de las acciones de los funcionarios, a quienes el Estado mandata ejercer el uso de la fuerza legítima.
  • No Militarización: Se agregó que el proyecto evita la militarización de los ciudadanos, al poner las armas permanentemente en manos del personal institucional y no en poder de la gente.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad