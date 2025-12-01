Cámara aprueba cambio en el porte de armas de Carabineros: así funcionaría la nueva norma
Parlamentarios argumentaron que la medida es necesaria debido a los niveles de criminalidad, buscando evitar que el funcionario quede desarmado al no estar en horario laboral.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en general, con 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (Ley 18.961). La iniciativa busca autorizar a sus funcionarios el porte permanente de armas de cargo.
El proyecto de ley retornó a la Comisión de Defensa para su discusión particular, debido a la presentación de indicaciones.
Alcance del porte permanente
El texto aprobado establece que Carabineros deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo, la que será de propiedad fiscal. Esta arma se entregará para su tenencia y porte permanente, dentro y fuera de las reparticiones de la institución.
- Uso Exclusivo: El armamento será de uso exclusivo e intransferible de cada integrante de la institución.
- Responsabilidad: Recaerá sobre el funcionario la responsabilidad de su cuidado y custodia.
- Reglamentación: Las características de estas armas, los requisitos para su uso y los protocolos de su manejo, custodia y eventual devolución, serán regulados por un reglamento.
Justificación: evitar que el funcionario quede desarmado
Actualmente, la ley limita el porte de armas de servicio a situaciones oficiales y dentro del horario laboral, dejando, a juicio de los autores, un vacío en la protección personal del funcionario fuera de servicio.
Durante el debate parlamentario, se sostuvo que:
- Necesidad: Debido a los altos niveles de criminalidad, es necesario adoptar medidas que eviten que el funcionario policial quede desarmado, permitiendo el uso de su arma durante todo el día.
- Certeza Jurídica: La iniciativa busca radicar la autorización en una norma de mayor jerarquía para entregar certeza jurídica respecto de las acciones de los funcionarios, a quienes el Estado mandata ejercer el uso de la fuerza legítima.
- No Militarización: Se agregó que el proyecto evita la militarización de los ciudadanos, al poner las armas permanentemente en manos del personal institucional y no en poder de la gente.
