Cámara aprueba cambio en el porte de armas de Carabineros: así funcionaría la nueva norma

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en general, con 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (Ley 18.961). La iniciativa busca autorizar a sus funcionarios el porte permanente de armas de cargo.

El proyecto de ley retornó a la Comisión de Defensa para su discusión particular, debido a la presentación de indicaciones.

Alcance del porte permanente

El texto aprobado establece que Carabineros deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo, la que será de propiedad fiscal. Esta arma se entregará para su tenencia y porte permanente, dentro y fuera de las reparticiones de la institución.

Uso Exclusivo: El armamento será de uso exclusivo e intransferible de cada integrante de la institución.

Recaerá sobre el funcionario la responsabilidad de su cuidado y custodia.

Recaerá sobre el funcionario la . Reglamentación: Las características de estas armas, los requisitos para su uso y los protocolos de su manejo, custodia y eventual devolución, serán regulados por un reglamento.

Justificación: evitar que el funcionario quede desarmado

Actualmente, la ley limita el porte de armas de servicio a situaciones oficiales y dentro del horario laboral, dejando, a juicio de los autores, un vacío en la protección personal del funcionario fuera de servicio.

Durante el debate parlamentario, se sostuvo que: