Diputados UDI proponen eliminar este feriado irrenunciable en Chile: “Las personas no podrán hacer las compras...”

De acuerdo a los legisladores, mantener la obligatoriedad del feriado afectaría al comercio a pocos días de la Navidad.

Ruth Cárcamo

Los diputados de la UDI Felipe Donoso y Flor Weisse solicitaron al Gobierno aplicar discusión inmediata al proyecto que busca eliminar el feriado irrenunciable del próximo 14 de diciembre, día en que se realizará la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo a los legisladores, mantener la restricción afectaría directamente al comercio a pocos días de la Navidad.

En esa línea, señalaron que “las personas no podrán hacer las compras que normalmente hacen durante ese fin de semana, afectando de manera directa a quienes solo disponen de esos días para organizarse y preparar las celebraciones”.

“El Gobierno tiene que poner discusión inmediata”

“Este feriado ya no tiene objeto. Las personas votan cerca de sus hogares, tienen tiempo legal para desplazarse e ir a votar, y aun así se les impide realizar compras esenciales en un fin de semana tan relevante como el previo a Navidad”, añadieron.

Por esto, insistieron en que “no podemos generar problemas a las personas por las elecciones. El Gobierno tiene que poner discusión inmediata al proyecto que elimina el feriado irrenunciable”.

Por último, Felipe Donoso y Flor Weisse indicaron que la UDI seguirá insistiendo en que la iniciativa sea tramitada con urgencia.

