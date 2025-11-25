;

Universidad de Chile hará jornada gratuita de testeo de VIH en el marco del Día Mundial del Sida

La actividad busca promover el diagnóstico temprano y reducir la transmisión del virus en el país.

Este miércoles 26 de noviembre se conmemora el día Mundial del Sida y la U. de Chile y su Hospital Clínico convocan a una jornada gratuita de testeo de VIH.

La citación será, entre las 8.30 a 13.00 horas, en la Facultad de Gobierno, Complejo Universitario VM20 (a pasos de Plaza Baquedano). La dirección es Ramón Carnicer 15, Providencia.

La actividad busca promover el diagnóstico temprano, entregar consejería y reducir la transmisión del virus en el país. La convocatoria se enmarca en el trabajo del Centro VIH que dirige el Dr. Alejandro Afani, referente regional en innovación terapéutica.

En la U. de Chile detallan que este operativo es gratuito, el manejo de tus datos personales y el proceso mismo es completamente confidencial. Profesionales del Hospital Clínico U. de Chile apoyarán y acompañarán a las personas que así lo deseen.

